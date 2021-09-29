الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 29-9-2021

دولار أمريكي
دولار أمريكي

يتحدد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بمسألة العرض والطلب على العملة الأجنبية ومدى توفر الكميات اللازمة منها، لذا تستعرض “الدستور” سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنك المركزي والبنوك المصرية، وفقا لآخر معدلات سعرية، اليوم الأربعاء، خاصة مع توفير كميات الدولار للمتعاملين فى مختلف البنوك.  


استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 


يأتى ذلك فيما شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية استقرارا خلال التعاملات، وذلك  لتوفير الكميات اللازمة من الدولار فى البنوك، بالإضافة إلى تدفق العملة من العاملين بالخارج مما أحدث إستقرار في سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء . 


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 


حافظ سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع حسب آخر سعر صرف اليوم.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية    


استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند مستوى  15.63 جنيه للشراء  و15.73 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر  15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيها للبيع.

وحافظ الدولار على سعر في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 للشراء بينما سجل 15،65 للبيع، كما استقر في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه عند مستوى  15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 للشراء بينما سجل 15.75 للبيع، وحافظ علىى سعره في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك عودة مقابل الجنيه المصري  15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع 


سعر صرف اليورو فى البنوك خلال تعاملات اليوم 

واستقر سعر اليورو في البنك الأهلي عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك مصر مستوى  18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.
 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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