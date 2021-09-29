الأربعاء 29 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد القطارات المكيفة والمميزة اليوم الأربعاء 29-9-2021

مواعيد القطارات
مواعيد القطارات

يبحث الكثير من المواطنين عن الاستعلام عن مواعيد القطارات وأسعار التذاكر، حيث تستعرض “الدستور” مواعيد القطارات المكيفة والمميزة على خطوط السكك الحديدية، وذلك على مختلف الخطوط بين المحافظات، فى جمهورية مصر العربية، فى إطار خطة تطوير الخدمات المقدمة ، وكذلك رغبة آلاف المسافرين والركاب لمعرفة مواعيد رحلات القطارات، اليوم الأربعاء. 


مواعيد القطارات المكيفة والمميزة على خطوط السكك الحديدية 

بدأت  الهيئة القومية للسكة الحديد تنفيذ خطة تطوير شاملة للمنظومة تتضمن استيراد قطارات حديثة وخاصة الدرجة الثالثة، بالإضافة إلى توفير مواعيد القطارات المكيفة والمميزة على خطوط السكك الحديدية، وذلك من خلال جدول على الموقع الإلكتروني الخاص بها وتطبيق على التليفون المحمول تسهيلا على الركاب ومنع التزاحم. 



جدول مواعيد القطارات المكيفة والمميزة من القاهرة إلى الإسكندرية 


يتحرك قطار رقم 119 القاهرة الإسكندرية مكيف ومميز الساعة 5.00 صباحا.
 
قيام قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية  الساعة 6.00 صباحا.
 
موعد قيام قطار رقم 905 القاهرة الإسكندريةVIP مباشر  الساعة 8.00 صباحا.
 
رحلة قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية  الساعة 8.15 صباحا.
 
يتحرك قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية مكيف ومميز  من القاهرة الساعة 8.35 صباحا.
 
رحلة قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية من القاهرة الساعة 11.15 صباحا.
 
 موعد قيام قطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية الساعة 12.30 ظهرا.
 
رحلة قطار رقم 917 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر  الساعة 2 ظهرا.
 
 يتحرك قطار رقم 919 القاهرة الإسكندرية الساعة 2.25  ظهرا.
 
موعد قطار رقم 2001 القاهرة الإسكندرية VIP  الساعة 3 بعد الظهر.

يتحرك قطار رقم 915 القاهرة الإسكندرية الساعة 3.20  بعد الظهر.
 
موعد قيام قطار رقم 923 القاهرة الإسكندرية الساعة 4  عصرا. 

رحلة قطار رقم 925 القاهرة الإسكندرية الساعة 5.20 عصرا.
 
موعد قطار رقم 921 القاهرة الإسكندرية VIP  الساعة 6 مساء.
 
 رحلة قطار رقم 927 القاهرة الإسكندرية VIP الساعة 7 مساء.



 مواعيد القطارات مختلط " مكيف ومميز"  من الإسكندرية إلى القاهرة 


قيام قطار رقم 902 الإسكندرية القاهرة تمام الساعة 6.00 صباحا.
 
رحلة قطار رقم 906 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر  الساعة 7.00 صباحا.
 
موعد قيام قطار رقم 904 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر الساعة 8.00 صباحا.
 
قيام قطار رقم 900 الإسكندرية القاهرة فى تمام الساعة 8.15 صباحا.
 
موعد قطار رقم 912 الإسكندرية القاهرة  الساعة 11.30 صباحا.
 
رحلة قطار رقم 914 الإسكندرية القاهرة فى تمام  الساعة 1 ظهرا.
 
يتحرك قطار رقم 916 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر  الساعة 2 ظهرا.
 
موعد قطار رقم 918 الإسكندرية القاهرة فى تمام الساعة 3 بعد الظهر. 

قيام قطار رقم 118 الإسكندرية القاهرة مكيف ومميز  الساعة 5،20 ظهرا. 
 
رحلة قطار رقم 928 الإسكندرية القاهرة  الساعة 6 مساء.
 
 موعد قطار رقم 926 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر الساعة 7 مساء.
 
يتحرك قطار رقم 930 الإسكندرية القاهرة الساعة 8.20 مساء.
 
رحلة قطار رقم 922 الإسكندرية القاهرة  الساعة 3.25 ظهرا .

موعد قطار رقم 196 الإسكندرية الفيوم الساعة 3.30 ظهرا. 
 
 رحلة قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان  الساعة 5 عصرا .
 
موعد قطار رقم 2008 الإسكندرية أسوان VIP  الساعة 8 مساء.
 
يتحرك قطار رقم 934 الإسكندرية أسوان VIP  الساعة 8 مساء
 
قطار رقم 931 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.15 مساء.
 
 موعد قطار رقم 935 الأقصر الإسكندرية VIP  من القاهرة الساعة 8.30 مساء.


مواعيد القطارات المكيفة والمميزة خط "المنصورة دمياط القاهرة" 


 موعد قطار رقم 948 المنصورة القاهرة مكيف ومميز الساعة 05.35 صباحا.
 
رحلة قطار رقم 1914 المنصورة القاهرة مكيف و مميز الساعة 06.25 صباحا.
 
يتحرك قطار رقم 334 المنصورة القاهرة في تمام  الساعة 07.10 صباحا.
 
موعد قطار رقم 964 دمياط القاهرة الساعة 07.35 صباحا.
 
قيام قطار رقم 1916 المنصورة القاهرة الساعة 08.30 صباحا.

موعد قيام قطار رقم 966 دمياط القاهرة الساعة 3.07 بعد الظهر.
 
رحلة قطار رقم 994 دمياط القاهرة مختلط الساعة 17.45 بعد الظهر.


جدول قطارات خط القاهرة الإسماعيلية بورسعيد والعكس


موعد قطار رقم 593 القاهرة السويس مختلط الساعة 05.00 صباحا.
 
رحلة قطار رقم 945 القاهرة بوسعيد الساعة 06.10 صباحا.
 
يتحرك قطار رقم 185 سوهاج بوسعيد من القاهرة الساعة 08.40 صباحا.
 

القطارات المكيفة جدول مواعيد القطارات القطارات اليوم اليوم الأربعاء مهورية مصر العربية مواعيد القطارات المكيفة خطوط السكك الحديدية الر مواعيد القطارات المكيفة والمميزة محاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مواطنة بدون ضرائب!

الأكثر قراءة

ضبط مقتحمي مستشفى السويس بدراجة نارية.. وتغريم شركة الأمن

القصة الكاملة لقتل عريس بولاق بوابل من الرصاص وسط الشارع

التنسيق يرفض قبولها .. القصة الكاملة لمأساة الطالبة جيسيكا بالمنيا

لوبن تعد بتعديل دستورى يكرس الأولوية الوطنية ويحمى فرنسا

تعرف على فوائد الرمان وقشوره المفيدة لصحة الجسم

«أخبار رائعة».. السفير البريطانى يِشيد بقرار بلاده بإلغاء نصيحة عدم السفر إلى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة شلبي

قنافذ وسلاحف فى حياتنا!

إبراهيم داود

فتحى عبدالله

ماجد حبته

استقالة الوزيرة الإثيوبية

حسين دعسة

الاقتصاد الرقمي في الصين.. تريليونات!

ماجد حبته

سفراء إثيوبيا لدى أديس أبابا!

القس. رفعت فكرى

خطر الزيادة السكانية

لواء. محسن الفحام

أطفالنا بين الوعى والتوعية

لواء.حمدى البطران

إضعاف اقتصاد الدولة

صور

حلاوة المولد

ضريح الزعيم جمال عبد الناصر

المهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين قرب باب العامود بالقدس

فلسطين: توجهنا للجامعة العربية و«التعاون الإسلامى» لمواجهة رفع العلم الإسرائيلى داخل الأقصى

«بينيت» يعرب عن رغبة إسرائيل في توسيع دائرة السلام مع دول أخرى