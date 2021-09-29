الشرطة العراقية تلقى القبض على متهم بالإرهاب فى بغداد

أعلنت مديرية شرطة بغداد، إلقاء القبض على متهم بالإرهاب حاول المرور عبر أحد سيطراتها الخارجية.



وذكرت المديرية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية)، إن "قوات سيطرة الانتصار التابعة إلى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في مديرية شرطة بغداد، ألقت القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، حاول المرور عبر السيطرة، حيث تم تدقيق معلوماته وتبين أنه مطلوب للقضاء وفق قضايا تتعلق بالإرهاب".



وأضافت أنه تم تسليمه أصوليا إلى جهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون العراقي.



وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العراقية، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنها "سجلت 2401 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 3795 شخصًا للشفاء".

وأضاف البيان أن "حالات الوفاة الجديدة بـ كورونا بلغت 45 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتًا إلى أن "الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 54683".

ومن جانب آخر، نشرت دراسة حديثة أن الأمهات اللاتي حصلن على لقاح "فايزر" أو "موديرنا"، قد نقلن مستويات عالية من الأجسام المضادة إلى أطفالهن.

واكتشف باحثون من كلية غروسمان للطب بجامعة نيويورك، أن 100 في المئة من 36 مولودًا تم اختبارهم وقت الولادة، كانت لديهم أجسام مضادة واقية بعد أن تلقت أمهاتهم اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

ولاحظ الباحثون أن أعلى مستويات للأجسام المضادة، كانت في دم الحبل السري للأمهات اللواتي تم تطعيمهن ضد كورونا بالكامل، في النصف الثاني من حملهن.

وقالت الدكتورة أشلي رومان، مديرة طب الأم والأجنة في جامعة نيويورك: "تستمر الدراسات في تأكيد أهمية اللقاحات أثناء الحمل وقدرتها على توفير الحماية في وقت واحد من خلال منع الأمراض الشديدة لدى كل من الأمهات والأطفال".

وأضافت: "إذا أتيحت الفرصة أن يولد الأطفال بأجسام مضادة، فيمكن أن يحميهم ذلك في الأشهر العديدة الأولى من حياتهم، عندما يكونون أكثر عرضة للخطر".

وتمكّن فريق البحث أيضا من تمييز الأجسام المضادة في دم حديثي الولادة التي تشكلت استجابة للعدوى الطبيعية عن تلك التي تم إنتاجها استجابة للقاحات، حسبما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

وخلص البحث إلى أنه "تضاف النتائج التي توصلنا إليها إلى قائمة متزايدة من الأسباب المهمة التي تدعو إلى نصح النساء بتلقي لقاح كوفيد-19 أثناء الحمل من أجل فائدة إضافية لحديثي الولادة الذين يتطلبون حماية حاسمة".

