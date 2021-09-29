شركة أمريكية لألعاب الفيديو تتعهد بدفع 18 مليون دولار فى قضية تمييز جنسى

أعلنت شركة Activision Blizzard الأمريكية لإنتاج ألعاب الفيديو، أنها ستدفع 18 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعتها وكالة حكومية أمريكية تتهمها بالتمييز الجنسي.

وقالت الشركة التي تنتج ألعاب "Call of Duty" و "World of Warcraft" و"Candy Crush" الشهيرة عالميا، إنها "توصلت إلى اتفاق تسوية مع لجنة تكافؤ فرص العمل (EEOC) في الشكوى المقدمة من الوكالة".

وأضافت أنه "كجزء من التسوية التي خضعت لموافقة المحكمة، فإنها ستنشئ صندوقا بقيمة 18 مليون دولار للتعويض عن المتضررين".

وأشارت إلى أنه "سيتم التبرع بأي مبلغ متبق للجمعيات الخيرية التي تكافح التحرش الجنسي، وتدعم المساواة بين الجنسين، وتدعم والنساء في صناعة ألعاب الفيديو".

وقال بوبي كوتيك الرئيس التنفيذي للشركة في بيان له: "لا يوجد مكان في شركتنا للتمييز أو المضايقة أو المعاملة غير المتكافئة من أي نوع، وأنا ممتن للموظفات اللواتي شاركن تجاربهن بشجاعة".

وأضاف: "ما زلت ثابتا في التزامي بجعل Activision Blizzard واحدة من أكثر أماكن العمل احتراما وتقديرا في العالم".

وكانت لجنة تكافؤ فرص العمل EEOC اتهمت Activision Blizzard في شكوى قدمتها يوم الاثنين بتعريض الموظفات للتحرش الجنسي، والانتقام منهن لشكواهن من التحرش ودفع رواتب للموظفات الإناث أقل منها للذكور.

وأضافت في اتهامها أن الشركة "مارست التمييز ضد الموظفات الحوامل".

وعلى صعيد آخر، أكدت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الإفريقي تسلم غينيا 336 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا، في مسعى لدعم البلاد في إنهاء جائحة كورونا.

وأوضح الحساب الرسمي لبعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الإفريقي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وصول 336 ألف جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" تبرعت بها الولايات المتحدة إلى غينيا، عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأشار الحساب إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سوف تركز جهودها في جميع مراحل حملة التطعيم في غينيا، بما في ذلك تدريب العاملين الصحيين، وزيادة سعة التخزين للمبردات اللازمة لحفظ بعض أنواع اللقاحات.

ووفق أحدث إحصائية لدائرة الصحة في البلاد، بلغ إجمالي إصابات كورونا في غينيا 30 ألف حالة و340 وفاة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.