الأردن ينفى وجود صفقة الكهرباء مقابل المياه مع سوريا

نفى أمين عام وزارة المياه والري الأردني جهاد المحاميد ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، حول مقايضة بلاده الكهرباء بالمياه مع سوريا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "بترا" الأخبارية ، قالت الوزارة في بيان لها: "إن الأمين العام جهاد المحاميد لم يكن أصلًا ضمن الفريق الأردني المشارك في اجتماعات الوزراء التي عقدت بين الجانبين"، مضيفة أن اللقاءات اقتصرت على الوزراء المعنيين فقط.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الحكومة الأردنية، في بيان لها، اليوم، أن الرحلات الجوية ستعاود نشاطها اعتبارًا من الشهر المقبل، من خلال شركة الملكية الأردنية لنقل الركاب، ووسط جهود لتعزيز التعاون في مجالات النقل والاقتصاد.

وقال وزير النقل الأردني وجيه عزايزة، إن شركة الملكية الأردنية ستستأنف عودة رحلاتها إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل للموافق الثالث من أكتوبر الأول المقبل.

وأكد عزايزة، في البيان، أن عودة حركة الطيران تشترط الالتزام بكامل الشروط التي تتوافق مع البروتوكولات الصحية المتبعة.

وأضاف أنه على المسافر إحضار فحص PCR من المختبرات السورية المعتمدة قبل 72 ساعة بنتيجة سلبية، بالإضافة إلى إجراء الفحص لدى وصوله مطار الملكية علياء الدولي وعدم مغادرته المطار إلا بعد ظهور نتيجة الفحص، وأن تكون سلبية.

واختتمت، في عمان اليوم، الاجتماعات الوزارية الأردنية السورية الموسعة التي انعقدت على مدار يومين بهدف تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات الاقتصادية وبما يحقق مصالح الطرفين

وفي وقت سابق اليوم، استقبل رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة في مكتبه بدار رئاسة الوزراء، وفدًا وزاريًا سوريًا ضم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، ووزير الموارد المائية تمام رعد، ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد قطنا، ووزير الكهرباء غسان الزامل.

وأكد رئيس الوزراء الأردني، خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء المعنيين، أهمية تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الأردن وسوريا في العديد من المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.