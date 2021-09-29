محافظ أسوان يستدعي مسئولى المحليات بعد رصده لمخالفات خلال جولة مفاجئة

في جولة مسائية مفاجئة، كشفت العديد من أوجه القصور والسلبيات، قام خلالها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد عدد من الشوارع والمناطق والأحياء السكنية بمدينة أسوان، شملت شوارع ومناطق العقاد وكسر الحجر والغازات وشرق البندر وأمام مزلقان السيل الجديد ، وعباس فريد ، بالإضافة إلى جراج معدات النظافة ببركة الدماس.

جولة مسائية لمحافظ أسوان

وأثناء جولته استدعى المحافظ مسئولي المحليات بعد رصده لمخالفات وملاحظات، منها تواجد إشغالات وبروز خارج خط التنظيم، بجانب وجود حفر نتيجة أعمال لإصلاح أو صيانة خطوط مياه الشرب والصرف الصحي أو تركيب محابس، بالإضافة إلى الإعلانات الغير مرخصة.

جولة مسائية لمحافظ أسوان

وخلال تفقده لجراج معدات النظافة، قرر اللواء أشرف عطية تشكيل لجنة فنية تضم المتخصصين من كلية الهندسة بجامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، برئاسة اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، لمراجعة الحالة الفنية للمعدات والسيارات بالجراج وتصنيفها لرفع كفاءة المعدات العاطلة بالتنسيق مع شركة النظافة أو تكهين الغير صالح منها.

جولة مسائية لمحافظ أسوان

ووجه محافظ أسوان بإعادة تخطيط وتصميم النافورة الرئيسية بميدان حي العقاد، وتناسقها مع تمثال عملاق الأدب العربي عباس العقاد، بجانب إزالة الإشغالات ومخالفات المحلات والمقاهي بالخروج عن خط التنظيم بمناطق العقاد وأمام مزلقان السيل الجديد وشوارع شرق البندر وعباس فريد وكسر الحجر، علاوة على إعادة تشغيل إنارة الأعمدة بشارع مدرسة مكاوي يعقوب للغات إنجليزي، فضلًا عن رفع مهمات الكهرباء من أمام مسجد الجعفرية.

جولة مسائية لمحافظ أسوان

وأمر محافظ أسوان بسرعة تغطية غرفة محابس بشارع عباس فريد مع مراجعة موقف أحد الفنادق الشعبية بنفس الشارع، بالإضافة إلى مراجعة موقف أرض شركة الغازات وإحدى محطات الوقود بالإشارة لسرعة استغلالها في أنشطة خدمية تصب في صالح المواطن الأسواني، وأثناء الجولة استمع المحافظ للعديد من الشكاوى والمطالب الجماهيرية، مكلفًا المسئولين بسرعة إيجاد الحلول الناجزة لها.