الأربعاء 29 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يستدعي مسئولى المحليات بعد رصده لمخالفات خلال جولة مفاجئة

جولة مسائية لمحافظ
جولة مسائية لمحافظ أسوان

في جولة مسائية مفاجئة، كشفت العديد من أوجه القصور والسلبيات، قام خلالها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد عدد من الشوارع والمناطق والأحياء السكنية بمدينة أسوان، شملت شوارع ومناطق العقاد وكسر الحجر والغازات وشرق البندر وأمام مزلقان السيل الجديد ، وعباس فريد ، بالإضافة إلى جراج معدات النظافة ببركة الدماس. 

IMG-20210929-WA0008
جولة مسائية لمحافظ أسوان 

وأثناء جولته استدعى المحافظ مسئولي المحليات بعد رصده لمخالفات وملاحظات، منها تواجد إشغالات وبروز خارج خط التنظيم، بجانب وجود حفر نتيجة أعمال لإصلاح أو صيانة خطوط مياه الشرب والصرف الصحي أو تركيب محابس، بالإضافة إلى الإعلانات الغير مرخصة. 

IMG-20210929-WA0011
جولة مسائية لمحافظ أسوان 

وخلال تفقده لجراج معدات النظافة، قرر اللواء أشرف عطية تشكيل لجنة فنية تضم المتخصصين من كلية الهندسة بجامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، برئاسة اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، لمراجعة الحالة الفنية للمعدات والسيارات بالجراج وتصنيفها لرفع كفاءة المعدات العاطلة بالتنسيق مع شركة النظافة أو تكهين الغير صالح منها. 

IMG-20210929-WA0010
جولة مسائية لمحافظ أسوان 

ووجه محافظ أسوان بإعادة تخطيط وتصميم النافورة الرئيسية بميدان حي العقاد، وتناسقها مع تمثال عملاق الأدب العربي عباس العقاد، بجانب إزالة الإشغالات ومخالفات المحلات والمقاهي بالخروج عن خط التنظيم بمناطق العقاد وأمام مزلقان السيل الجديد وشوارع شرق البندر وعباس فريد وكسر الحجر، علاوة على إعادة تشغيل إنارة الأعمدة بشارع مدرسة مكاوي يعقوب للغات إنجليزي، فضلًا عن رفع مهمات الكهرباء من أمام مسجد الجعفرية. 

IMG-20210929-WA0022
جولة مسائية لمحافظ أسوان 

وأمر محافظ أسوان بسرعة تغطية غرفة محابس بشارع عباس فريد مع مراجعة موقف أحد الفنادق الشعبية بنفس الشارع، بالإضافة إلى  مراجعة موقف أرض شركة الغازات وإحدى محطات الوقود بالإشارة لسرعة استغلالها في أنشطة خدمية تصب في صالح المواطن الأسواني، وأثناء الجولة استمع المحافظ للعديد من الشكاوى والمطالب الجماهيرية، مكلفًا المسئولين بسرعة إيجاد الحلول الناجزة لها. 

IMG-20210929-WA0023
جولة مسائية لمحافظ أسوان 
أسوان سيارات مخالفات المواطنين محافظ أسوان المسئولين المحليات

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مواطنة بدون ضرائب!

الأكثر قراءة

ضبط مقتحمي مستشفى السويس بدراجة نارية.. وتغريم شركة الأمن

القصة الكاملة لقتل عريس بولاق بوابل من الرصاص وسط الشارع

دراجة بخارية تقتحم مستشفى السويس العام.. و«الصحة» تحقق

التنسيق يرفض قبولها .. القصة الكاملة لمأساة الطالبة جيسيكا بالمنيا

الحكومة تمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كوورنا إلى مقار العمل

اقبال جماهيرى كبير على عروض اليوم الأول من القومى للمسرح المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة شلبي

قنافذ وسلاحف فى حياتنا!

إبراهيم داود

فتحى عبدالله

ماجد حبته

استقالة الوزيرة الإثيوبية

حسين دعسة

الاقتصاد الرقمي في الصين.. تريليونات!

ماجد حبته

سفراء إثيوبيا لدى أديس أبابا!

القس. رفعت فكرى

خطر الزيادة السكانية

لواء. محسن الفحام

أطفالنا بين الوعى والتوعية

لواء.حمدى البطران

إضعاف اقتصاد الدولة

صور

حلاوة المولد

ضريح الزعيم جمال عبد الناصر

المهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين قرب باب العامود بالقدس

فلسطين: توجهنا للجامعة العربية و«التعاون الإسلامى» لمواجهة رفع العلم الإسرائيلى داخل الأقصى

«بينيت» يعرب عن رغبة إسرائيل في توسيع دائرة السلام مع دول أخرى