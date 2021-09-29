حملة مكبرة لإزالة التعديات على كورنيش النيل بأسوان (صور)

تواصل الأجهزة المختصة بالمحليات الجهود المتواصلة التي تبذلها، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بشأن إزالة الإشغالات والتعديات، وإعادة الانضباط للشارع الأسواني، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالشوارع والأسواق، بالتوازي مع الجهود المبذولة لتكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع التراكمات والمخلفات لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على الوجه الأكمل.

حملة مكبرة لإزالة التعديات على كورنيش النيل

وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالعديد من المناطق داخل نطاق المدينة، ومنها كورنيش النيل الجديد بالتعاون مع شرطة المرافق بقيادة العقيد محمد الجندي، وسط مشاركة لمعدات الوحدة المحلية، ونائب رئيس المدينة لشئون القرى محمود بهاء ، وأحمد عبد الراضى رئيس قرية أبو الريش.

حملة مكبرة لإزالة التعديات على كورنيش النيل

وأسفرت جهود الحملة عن رفع ١٥ كافتيريا عشوائية ، و٨٠ كرسي جريد، و 19 كرسي بلاستيك، بجانب 6 دكة خشب، و٥٥ تربيزة و٤ فاترينة سجائر، و٥ ستاند شيبسي، و٥ شلتة أرضية، و 25 مسند قطن، و 2 أنبوبة صغيرة، و 3 بوتاجاز مسطح، و 4 سماعة، هذا بالإضافة إلى إزالة الوصلات الكهربائية العشوائية، وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها بإجمالي 223 معدة لمخازن الوحدة المحلية، مع تحرير محاضر فورية للمخالفين.

حملة مكبرة لإزالة التعديات على كورنيش النيل

جدير بالذكر، أن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة مزلقان الخلاصاب بقرية أبو الريش، والذي تم تنفيذ 67 % منه من خلال تركيب البلاطات الخرسانية لأرضية المزلقان بطول 200 متر بتكلفة 2.3 مليون جنيه شاملة إحلال وتجديد البنية الأساسية.

حملة مكبرة لإزالة التعديات على كورنيش النيل

وخلال زيارته للقرية، أكد محافظ أسوان لبعض المواطنين على أن المطالب الجماهيرية وحل المشاكل الملحة لأهالي قرى أبو الريش والأعقاب، وخاصة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة، تقع في مقدمة أولويات المحافظة خلال الفترة الحالية، حيث جاري استعجال المركز الوطني لإستخدامات أراضي الدولة لإصدار القرار الجمهوري للأرض المخصصة كموقع لمحطة المعالجة للصرف الصحي، ضمن مشروع متكامل سيغطي جميع نجوع وأنحاء القرية، بتكلفة إجمالية 225 مليون جنيه شاملة محطات الرفع والشبكات.