كوريا الشمالية تكشف عن مواصفات صاروخها الجديد

أفادت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية بأن الصاروخ الذي أطلقته بيونغ يانغ ، هو صاروخ فرط صوتي تم تطويره مؤخرا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، أشارت الوكالة إلى أن "تطوير مثل هذه الأنظمة من الأسلحة يعزز القدرات الدفاعية" لكوريا الشمالية.

وأضافت أنه "في أول تجربة له، أكد علماء القطاع الدفاعي الوطني التحكم في تحليق الصاروخ واستقراره أثناء عمله"

وأكدت الوكالة أن مواصفات الصاروخ الذي أطلق عليه "هواسونغ 8"، تتجاوب مع مواصفاته المنشودة، بما في ذلك قدرته على المناورة وتحليق الرأس القتالية فرط الصوتية التي يحملها.

وأشارت الوكالة إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لم يتابع تجربة إطلاق الصاروخ.

وعلى صعيد آخر، قال سفير كوريا الشمالية بالأمم المتحدة، إنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد إنهاء حرب كوريا، فعليها التخلي عن السياسة العدائية ووقف التدريبات العسكرية و نشر الأسلحة الاستراتيجية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، دعا كيم سونج سفير كوريا الشمالية لدى المنظمة الأممية يوم الاثنين الولايات المتحدة إلى التخلي عن "سياستها العدائية" تجاه بيونج يانج.

وشدد على أنه لا يمكن لأحد أن يمنع بلاده من حق الدفاع عن النفس و اختبار الأسلحة.

وجاءت تصريحات المبعوث كيم سونغ خلال خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، أعلنت كيم يو يونج شقيقة زعيم كوريا الشمالية، اعتزام بلادها مناقشة عقد قمة كورية داخلية مع كوريا الجنوبية، إذا أظهرت سول موقفًا ينم على "العدل و الاحترام المتبادل".

وحثت "كيم يو يونج"- في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- كوريا الجنوبية على عدم إظهار "معاييز مزدوجة" من خلال وصف اختبارات الأسلحة في الشمال بأنها استفزاز بينما تُجمّل تعزيزات التسليح الخاصة بها.