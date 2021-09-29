الأربعاء 29 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مراسم نظرة وداع الأقباط على الأنبا هدرا بكنيسة رئيس الملائكة بأسوان (صور)

مراسم نظرة وداع الأقباط
مراسم نظرة وداع الأقباط على الأنبا هدرا

شهدت كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسوان، طقوس إلقاء نظرة الوداع للأخوة الأقباط  على جثمان نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان، وذلك وبحضور العديد من الآباء والكهنة بالكنيسة، ومع تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية وارتداء الكمامات الواقية.

IMG-20210929-WA0000
مراسم نظرة وداع الأقباط على الأنبا هدرا

وشملت مراسم إلقاء نظرة الوداع المرور بشكل منظم للأخوة الأقباط نحو صندوق جثمان نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان، مع لمس الصندوق بإيديهم لتوديع محبوبهم في أجواء يسودها الحزن والبكاء لفقدانهم محبوب عزيز على قلوبهم جميعًا، و رجلاً عظيًا ومثالاً بارزًا يقتدي به في الوطنية والحكمة وحب شعبه.

IMG-20210929-WA0006
مراسم نظرة وداع الأقباط على الأنبا هدرا

وذلك بعد وصول جثمانه من القاهرة عقب قيام قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني بالصلاة على روح نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان وتوابعها، بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية بالقاهرة، بعد رحلة عطاء لأكثر من ٤٦عامَا  بذل فيها ذاته من أجل كنيسته وشعبه بحبوشخصًا  كبير وغيرة أرثوذكسية.

IMG-20210928-WA0052
مراسم نظرة وداع الأقباط على الأنبا هدرا


ويظل جثمان الأنبا هدرا مطران أسوان، موجود بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسوان، لحضور التسبحة طوال الليل.

IMG-20210929-WA0002
مراسم نظرة وداع الأقباط على الأنبا هدرا

وأعلنت مطرانية أسوان للأقباط الأرثوذكس، أنه بالنسبة لعزاء  المسئوليين والرسمين واحبائنا إخواتنا المسلمين، ستتم صلاة الجنازة لنيافة الأنبا هدرا مطران أسوان، والاستقبالات، صباح اليوم الأربعاء، من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الساعة العاشرة والنصف مساءً، أما في المساء يتم الاستقبال من الساعة السادسة حتى الساعة العاشرة مساءً، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

IMG-20210929-WA0003
مراسم نظرة وداع الأقباط على الأنبا هدرا

وشهدت كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، استقبال الآلاف من الاخوة المسيحين، لجثمان لنيافة الأنبا هدرا مطران أسوان بعد وصول جثمانه من القاهرة عقب قيام قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني بالصلاة على روح نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان وتوابعها، بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية بالقاهرة، وذلك بعد رحلة عطاء لأكثر من ٤٦عامًا  بذل فيها ذاته من أجل كنيسته وشعبه بحب وشخصًا  كبير وغيرة أرثوذكسية.

IMG-20210929-WA0005
مراسم نظرة وداع الأقباط على الأنبا هدرا

وحرص العديد من الأخوة الأقباط الالتفاف حول السيارة الموجود بها جثمان نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان، وجاء ذلك وسط أجواء مليئة بالحزن والبكاء لفقدان رمزًا من رموز الحكمة وشخصًا عزيزًا على قلوبهم جميعًا ومحبوبهم الغالي.

IMG-20210929-WA0001
مراسم نظرة وداع الأقباط على الأنبا هدرا

 

جنازة أسوان الكنيسة الكاتدرائية المسيحين مطران أسوان كمامات وداع الأنبا هدرا مطران اسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مواطنة بدون ضرائب!

الأكثر قراءة

ضبط مقتحمي مستشفى السويس بدراجة نارية.. وتغريم شركة الأمن

القصة الكاملة لقتل عريس بولاق بوابل من الرصاص وسط الشارع

دراجة بخارية تقتحم مستشفى السويس العام.. و«الصحة» تحقق

الحكومة تمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كوورنا إلى مقار العمل

التنسيق يرفض قبولها .. القصة الكاملة لمأساة الطالبة جيسيكا بالمنيا

«من الإهمال للتطوير».. كيف أسهمت الدولة فى إحياء مصانع ناصر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة شلبي

قنافذ وسلاحف فى حياتنا!

إبراهيم داود

فتحى عبدالله

ماجد حبته

استقالة الوزيرة الإثيوبية

حسين دعسة

الاقتصاد الرقمي في الصين.. تريليونات!

ماجد حبته

سفراء إثيوبيا لدى أديس أبابا!

القس. رفعت فكرى

خطر الزيادة السكانية

لواء. محسن الفحام

أطفالنا بين الوعى والتوعية

لواء.حمدى البطران

إضعاف اقتصاد الدولة

صور

حلاوة المولد

ضريح الزعيم جمال عبد الناصر

المهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين قرب باب العامود بالقدس

فلسطين: توجهنا للجامعة العربية و«التعاون الإسلامى» لمواجهة رفع العلم الإسرائيلى داخل الأقصى

«بينيت» يعرب عن رغبة إسرائيل في توسيع دائرة السلام مع دول أخرى