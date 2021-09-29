مراسم نظرة وداع الأقباط على الأنبا هدرا بكنيسة رئيس الملائكة بأسوان (صور)

شهدت كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسوان، طقوس إلقاء نظرة الوداع للأخوة الأقباط على جثمان نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان، وذلك وبحضور العديد من الآباء والكهنة بالكنيسة، ومع تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية وارتداء الكمامات الواقية.

مراسم نظرة وداع الأقباط على الأنبا هدرا

وشملت مراسم إلقاء نظرة الوداع المرور بشكل منظم للأخوة الأقباط نحو صندوق جثمان نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان، مع لمس الصندوق بإيديهم لتوديع محبوبهم في أجواء يسودها الحزن والبكاء لفقدانهم محبوب عزيز على قلوبهم جميعًا، و رجلاً عظيًا ومثالاً بارزًا يقتدي به في الوطنية والحكمة وحب شعبه.

مراسم نظرة وداع الأقباط على الأنبا هدرا

وذلك بعد وصول جثمانه من القاهرة عقب قيام قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني بالصلاة على روح نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان وتوابعها، بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية بالقاهرة، بعد رحلة عطاء لأكثر من ٤٦عامَا بذل فيها ذاته من أجل كنيسته وشعبه بحبوشخصًا كبير وغيرة أرثوذكسية.

مراسم نظرة وداع الأقباط على الأنبا هدرا



ويظل جثمان الأنبا هدرا مطران أسوان، موجود بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسوان، لحضور التسبحة طوال الليل.

مراسم نظرة وداع الأقباط على الأنبا هدرا

وأعلنت مطرانية أسوان للأقباط الأرثوذكس، أنه بالنسبة لعزاء المسئوليين والرسمين واحبائنا إخواتنا المسلمين، ستتم صلاة الجنازة لنيافة الأنبا هدرا مطران أسوان، والاستقبالات، صباح اليوم الأربعاء، من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الساعة العاشرة والنصف مساءً، أما في المساء يتم الاستقبال من الساعة السادسة حتى الساعة العاشرة مساءً، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

مراسم نظرة وداع الأقباط على الأنبا هدرا

وشهدت كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، استقبال الآلاف من الاخوة المسيحين، لجثمان لنيافة الأنبا هدرا مطران أسوان بعد وصول جثمانه من القاهرة عقب قيام قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني بالصلاة على روح نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان وتوابعها، بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية بالقاهرة، وذلك بعد رحلة عطاء لأكثر من ٤٦عامًا بذل فيها ذاته من أجل كنيسته وشعبه بحب وشخصًا كبير وغيرة أرثوذكسية.

مراسم نظرة وداع الأقباط على الأنبا هدرا

وحرص العديد من الأخوة الأقباط الالتفاف حول السيارة الموجود بها جثمان نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان، وجاء ذلك وسط أجواء مليئة بالحزن والبكاء لفقدان رمزًا من رموز الحكمة وشخصًا عزيزًا على قلوبهم جميعًا ومحبوبهم الغالي.