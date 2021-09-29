رئيس مفوضية السلام بالسودان يؤكد الالتزام بتنفيذ اتفاق جوبا

أكد رئيس مفوضية السلام بالسودان سليمان محمد الدبيلو، التزام الدولة والمفوضية، بتنفيذ اتفاق جوبا للسلام تنفيذا كاملا، بما يضمن تعافي المجتمع السوداني، ويؤسس لبناء ثقة تمثل الضامن الرئيسي للتحول الديموقراطي.



والتقى رئيس مفوضية السلام بالسودان مع سفيرة مملكة السويد بالخرطوم سيقني بورقستلار، وتناول اللقاء خطوات تنفيذ اتفاق السلام الموقع في جوبا وما تم إنجازه حتى الآن.



واستعرض الدبيلو، خلال اللقاء، الخطوات والترتيبات التي تم تنفيذها، والجهود الكبيرة التي بذلت، لافتا إلى أن هناك العديد من الخطوات التي يتطلب تنفيذها جهود ودعم الأصدقاء والداعمين، خاصة فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية والعودة الطوعية للنازحين واللاجئين.



من جهتها، أكدت سفيرة السويد، وقوف بلادها مع السودان لاستكمال جهوده لتحقيق التحول الديمقراطي، ودعمها لمسيرة تنفيذ اتفاق السلام في كافة المجالات، ومن بينها المجال الإنساني، وخاصة ما يتعلق بالنازحين واللاجئين.

و علي صعيد آخر ، أكد رئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، أن السودان يمضي بقوة وبحرص لتجاوز التحديات، مشددا على أن دور القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات وكل المؤسسات العسكرية لا ينكره إلا مكابر.

وقال الحسين، في كلمة اليوم الثلاثاء خلال زيارة معسكر قوات الدعم السريع في مدينة "أم درمان" بالخرطوم، إن القوات النظامية بكافة مكوناتها (القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة والمخابرات)، وحدت صفوفها وحددت أهدافها، وتعمل في تناسق كبير ومستمر للعبور بالسودان إلى بر الأمان.

وأوضح: أن الموقف المضطرب والاحتقان في المشهد السياسي في كل جوانبه، لا يزيد المؤسسة العسكرية بكل مكوناتها إلا توحدا وتماسكا وإقبالا على عملها المنوط بها، لتنفيذ مهامها التدريبية والعملياتية كفاة، دون تأثير بما يدور حولنا.

وأكد التزام تلك القوات بالواجبات الدستورية المنصوص عليها في دساتير السودان جميعها، الدائم منها والمؤقت، بأننا مسئولون وقائمون ومكلفون وفقا للدستور، بحماية هذا الوطن، أرضه وشعبه ودستوره، حتى تعبر البلاد بهذا الانتقال إلى المرحلة الديمقراطية، آمنة وموحدة ومستقرة.