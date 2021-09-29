الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قافلة سيارات تحمل تجهيزات مدارس زفتى ضمن مبادرة «حياة كريمة»

تعليم الغربية
تعليم الغربية

صرح المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم أمس الثلاثاء، توجيه قافلة مكونة من 14 سيارة نقل إلى إدارة زفتى التعليمية، لنقل تجهيزات مدارس زفتى بنوعياتها العام والفني، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها فخامة السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحظي مركز زفتي بها.

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تعليم الغربية

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورعاية وإشراف طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ.

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تعليم الغربية

وأكد وكيل الوزارة، أن قافلة التجهيزات تضمنت، أجهزة حاسب آلي وطابعات، وآلات معدات للتعليم الفني، وأثاث ودواليب وتخت لمراحل التعليم المختلفة من رياض الأطفال وحتى الثانوي، وتجهيزات لحجرات الزائرة الصحية بجميع المدارس، وكراسي وتخت لرياض الأطفال، ومقاعد وكراسي ومكاتب خشبية لجميع المدارس، وأدوات رياضية، ومجسمات وخرائط ومعدات لمعامل العلوم، وتجهيزات لحجرات التربية الفنية والموسيقية، وتجهيزات لحجرات الاقتصاد المنزلي بمدارس التعليم العام، بالإضافة إلى تجهيزات أخرى، والتي سوف يتم توزيعها على مدارس زفتى استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

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تعليم الغربية

يأتي ذلك ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة الغربية، وتجهيز مدارس إدارة زفتى التي دخلت طور الصيانة لتجهيزها بالمعدات والأدوات والتجهيزات اللازمة لتشغيلها.

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تعليم الغربية

من جهة أخرى، عقدت اليوم مديرية التربية والتعليم بالغربية لجنة اختبارات المتقدمين لترشيح وتجديد مدير مدرسة بنوعيات التعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري، حيث أجريت المقابلات بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.
 

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تعليم الغربية

الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالغربية كانت قد أعلنت في الأول من يوليو ٢٠٢١، عن شغل وتجديد بعض الوظائف القيادية والإشرافية.

قافلة سيارات تحمل تجهيزات مدارس زفتى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وكيل وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم رئيس الجمهورية الدكتور طارق شوقي وزير التربية طارق رحمي المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربيه المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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