الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

هيئة أمريكية: الآثار الجانبية للجرعة المعززة من لقاح كورونا مشابهة للجرعة الثانية

لقاح كورونا
لقاح كورونا

كشف تقرير لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، أن الآثار الجانبية لجرعة معززة من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تشبه تلك الخاصة بالجرعة الثانية، مع عدم ظهور أنماط خطيرة جديدة غير متوقعة.


وقالت روشيل والينسكي، مديرة مركز السيطرة على الأمراض، "إن التقرير - الذي صدر اليوم  - كان تطورًا إيجابيًا ودليلًا آخر على أن الجرعات المنشطة "جيدة على المدى البعيد"، بحسب ما أفادت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية.


وأضافت "أن شدة ونوع الآثار الجانبية كانت مشابهة لتلك التي شوهدت بعد جرعات اللقاح الثانية ،وكانت في الغالب خفيفة أو معتدلة وقصيرة الأجل".


وقد وجد التقرير، أن 79.4 % من الأشخاص الذين حصلوا على جرعة ثالثة من لقاح فايزر أو موديرنا أبلغوا عن أعراض، مثل الألم في موقع الحقن، مقارنة بـ 77.6 % بعد الجرعة الثانية، ووجد أيضًا أن 74.1 % أبلغوا عن أعراض "نظامية" بعد الجرعة الثالثة، مثل الصداع أو التعب، مقارنة بـ 76.5 % بعد الجرعة الثانية.

وذكر التقرير، أن "هذه النتائج الأولية تشير إلى عدم وجود أنماط غير متوقعة من ردود الفعل السلبية بعد جرعة إضافية من لقاح «كوفيد-19»، و كانت معظم هذه التفاعلات خفيفة أو معتدلة".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

و أعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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