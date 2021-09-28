الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط مقتحمي مستشفى السويس بدراجة نارية.. وتغريم شركة الأمن

ضبط مقتحمي مستشفى
ضبط مقتحمي مستشفى السويس بدراجة نارية

قال الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، إنه تم القبض على شخصين دخلا مستشفى السويس العام مستقلين دراجتمها النارية.

وأضاف مدير مديرية الصحة بالسويس في تصريح لـ«الدستور» أنه تم استبعاد أفراد الأمن الـ5 الذين كانوا متواجدين وقت الواقعة، وتغريم شركة الأمن غرامة مغلظة وفقا للعقد المبرم.

وأوضح «الحفناوي» أن المديرية حولت المدير الإداري والمناوب للتحقيق في ملابسات الواقعة.

واقتحمت دراجة بخارية مستشفى السويس العام، اليوم، وفتحت مديرية الصحة تحقيقا في الواقعة.

وتداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورا لاقتحام دراجة بخارية يستقلها شخصين لأحد أقسام مستشفى السويس العام.

السويس القبض مستشفى اقتحام دراجة نارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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