بالرسوم والمستندات المطلوبة.. إجراءات استخراج شهادة ميلاد للمصريين المقيمين بالرياض

ترصد «الدستور» المستندات المطلوبة والإجراءات الخاصة بإستخراج شهادة ميلاد مصرية، وذلك للمصريين المقيمين في الرياض، وفقًا لما نشرته القنصلية المصرية بالمملكة العربية المتحدة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

وتتمثل تلك المستندات في الأتي:

1- استيفاء نموذج إصدار شهادة ميلاد مصرية من هنا، وتقديمه للموظف المختص عند الحضور لمقر القنصلية.

2- أصل شهادة الميلاد السعودية + صورة منها.

3- أصل جوازي السفر أو بطاقتي الرقم القومي لكل من الأب والأم + صورة منهما.

4- إثبات العلاقة الزوجية بين الأب والأم بإحدى الطرق التالية:

عقد زواج مصري.

عقد زواج غير مصري مصدقًا عليه من وزارة خارجية البلد الصادر منها والقنصلية المصرية.

وجود اسم الزوج في جواز السفر المصري للزوجة (والدة الطفل).

التعليمات:

لتسليم الطلب أو استلام شهادة الميلاد بعد صدورها يجب حضور صاحب الشأن بنفسه أو من يمثله بموجب وكالة قانونية.

الرسوم:

حالة الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال شهرين من الولادة (90 ريال).

حالة الإبلاغ عن واقعة الميلاد بعد مرور شهرين من الولادة (165 ريال).

حالة الإبلاغ عن واقعة الميلاد بعد عام من الولادة (185 ريال).

المدة الزمنية لإنهاء المعاملة:

استلام شهادة الميلاد من القنصلية بعد حوالي شهرين من تاريخ تقديم الطلب، ويتم إرسال رسالة نصية حين ورود المعاملة لتوضيح كيفية إستلامها.

يمكن لأحد أقارب الدرجة الأولي استلام شهادة الميلاد من أى سجل مدني فى مصر بعد حوالي 21 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

فيما أكدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.

ويحتوي التطبيق لأول مرة على خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلًا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية، ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.

كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا"، والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة.