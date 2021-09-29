«التضامن»: بنك ناصر ينهى استعدادته لصرف معاشات أكتوبر

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن بنك ناصر الاجتماعي، أنهى استعدادته لصرف المعاشات فى الأول من أكتوبر المقبل، وفقا لتوجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.

وأعلن بنك ناصر الاجتماعي عبر موقعه الإلكتروني، تفعيل خدمة "فوري" لصرف المرتبات والمعاشات المحولة على البنك ما سيكون له الأثر في تخفيف التزاحم داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم والمساعدة في التيسير على العملاء، خاصة كبار السن في صرف مستحقاتهم دون عناء أو الوقوف في الطوابير، خاصة في ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأطلق بنك ناصر الاجتماعي، اسم "حاضر" على التمويلات الشخصية بالبنك؛ لمساعدة العميل عبر فروع البنك المختلفة.

وأكد بنك ناصر الاجتماعي عبر موقعه الإلكتروني، أن التمويلات الشخصية، من أهم وأكبر التمويلات التي يقدمها لأصحاب المعاشات والمرتبات حيث يخدم 700 ألف عميل وهو أكثر أنواع التمويلات استخداما.

وأوضح محمد عشماوي، نائب رئيس بنك ناصر، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن التمويلات في البنك تتنوع تبعا لنوع التمويل والغرض منه، ومنها تمويلات استثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة للشباب وكذا تحسين مستوى المعيشة وتمويل عمليات الاسكان وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة وتمويل الحضانات وتمويل مستورة للمرأة وتمويل سداد المصروفات المدرسية، تمويل الزواج، تمويل تأثيث شقة، قرض الإسكان، تمويل تحسين الدخل والتمويلات بضمان الودائع والشهادات الاستثمارية والتي تتميز أنها ذات عائد ثابت وبدوريات صرف متنوعة (شهري – ربع سنوي – سنوي) حتي يكون للعميل حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته.