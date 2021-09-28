هيئة الرعاية الصحية تطلق المرحلة الأولى من برنامج القيادة والتطوير

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية إطلاق المرحلة الأولى من برنامج القيادة والتطوير The Leadership Program «الممول بالكامل» من الهيئة، ويتضمن العديد من الفرص والمنح الدراسية المتخصصة في جميع المجالات لتنمية مهارات العاملين، تماشيًا مع استراتيجية الهيئة في تبني ثقافة الجدارات ومواكبة عجلة التطور العلمي وبناء كوادر الصف الثاني وضمان مستقبل أفضل لجميع العاملين في القطاع الصحي.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن المرحلة الأولى لبرنامج القيادة والتطوير تتضمن ترشيح العاملين المتميزين من قِبل مدراء أفرع هيئة الرعاية الصحية والإدارات والمنشآت الصحية التابعة لها بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، للتعليم المستمر والتطوير الذاتي لهم من أجل خلق صف ثانِ وثالث من الكوادر القيادية القائمة على أسس علمية متميزة، من خلال ترشيح نائب لنفس الوظيفة القائمة (Successor) أو الترشيح لمجال وظيفي مختلف (Job Rotation) وذلك تطبيقًا لمبدأ الملائمة الوظيفية التي تستهدف تحقيق أعلى نسبة كفاءة للأداء الوظيفي.

وأضافت الهيئة أن المرحلة الأولى لبرنامج القيادة والتطوير يتضمن أيضًا فرص الترشيح الذاتي التي تضمن تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في الترشيح وتلقي الفرص الخاصة بالبرنامج لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من جميع الكفاءات الموجودة بكافة المنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.

وتابعت أنه تم نشر السياسات الخاصة بنظام الترشيح لبرنامج القيادة والتطوير إضافة إلى لينكات التقديم والترشيح عبر استمارات الجوجل فورم والبريد الإلكتروني من خلال منشور على صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة العامة للرعاية الصحية على الرابط التالي

https://fb.watch/8jcjr7ujYP/

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن برنامج القيادة والتطوير يتيح فرص تدريبية هائلة لتنمية مهارات جميع العاملين بالقطاع الصحي سواء من الأطقم الطبية أو الإدارية، كما أنه يتضمن العديد من المنح الدراسية المتخصصة في كافة المجالات، تعمل على تطوير وتنمية مهارات وقدرات العاملين، وترسم الطريق إلى الوظائف القيادية داخل هيئة الرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.

كما أكد الدكتور أحمد السبكي، أن إطلاق برنامج القيادة والتطوير يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية للهيئة العامة للرعاية الصحية في استثمار العنصر البشري أثمن مورد لدى الهيئة يضمن بناء قدراته وتنمية مهاراته توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد ولكافة المتعاملين بأعلى معايير الجودة العالمية في ضوء تنفيذ أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية الهيئة ورؤية مصر 2030.