الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين قرب باب العامود بالقدس

قوات الاحتلال تعتقل
قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، 3 فلسطينيين من محيط باب العامود، بالقدس المحتلة.

وقال شهود عيان: إن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من الشبان بالضرب خلال تواجدهم في محيط باب العامود ودققت في هوياتهم، قبل أن تعتقل ثلاثة منهم.

وفي سياق أخر، أفادت مصادر أمنية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن شابين فلسطينيين أصيبا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة جنين شمال الضفة الغربية.

وأضافت المصادر أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ووحدة المُستعربين اقتحمت منطقة جبل الزكارنة في بلدة قباطية جنوبا وأدى ذلك إلى تصدي شباب البلدة لهم لتندلع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز.

وذكرت المصادر: أن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الساقين. 

قوات الاحتلال الإسرائيلي باب العامود القدس فلسطينيين محافظة جنين

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وائل لطفي

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