الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد تصريحات والدها المثيرة للجدل.. حقيقة خلع حلا شيحة للحجاب

حلا
حلا

نفت الفنانة حلا شيحة بشكل غير مباشر ما تردد عن خلعها للحجاب، حيث نشرت صورة لها به عبر حسابها بموقع «إنستجرام».

وعلقت حلا على الصورة: «الحمدلله.. مفيش حاجة أجمل من السعادة والسلام الداخلي»، نافية بذلك كل الأنباء التي تحدثت عن خلعها الحجاب. 

وتحدث الفنان التشكيلي أحمد شيحة عن ابنته حلا وقرار ابتعادها عن الوسط الفني، معلنًا أنها لا ترتدي الحجاب الآن، في تصريح صحفي، حيث قال إن «حلا الآن لا ترتدي الحجاب، وعندما قررت خلع الحجاب كان قرارها بمفردها دون أن يؤثر عليها أي شخص».

وأضاف: «حلا لما لبست الحجاب قولتلها هييجي يوم حينما يمتلئ إيمانك هتعرفي أن ده لا دخل له بالله، ولما عادت ورفعت الحجاب رفعته بدون ما حد يأثر عليها وهي كانت قرأت طن كتب في الموضوع، وهي دلوقتي غير محجبة».

حلا شيحة
حلا شيحة
طارق الشناوي التواصل الاجتماعي حلا شيحه أروى جودة خلع الحجاب الفنانة حلا شيحة الفنان التشكيلي

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