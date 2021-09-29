الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

باقات الورود تطغى على صبار محمد عبلة بمعرضه الجديد (صور)

افتتاح معرض التشكيلى
افتتاح معرض التشكيلى محمد عبلة

افتتح الفنان التشكيلي محمد عبلة معرضه "الصبار" الذي أقيم في معهد جوته بوسط القاهرة، منذ قليل، وسط حضور عدد من الفنانين التشكيليين، منهم فتحي عفيفي، وسمير عبد الغني، والشاعر إبراهيم داود، وعدد كبير من أصدقاء الفنان محمد عبلة ممن حملوا باقات الورود بمناسبة افتتاحه.

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افتتاح معرض التشكيلى محمد عبلة

وتضمن المعرض عددًا من اللوحات والأعمال التي وظف فيها "عبلة" اللونين الأخضر والرمادي، وهي فرصة ذهبية في استخدام الألوان الزيتية في هذا المعرض رغم أنها لم تكن من الألوان المفضلة لديه؛ لأنها تحتاج إلى وقت لتجف بحسب تصريحاته؛ والذي يعد استكمالًا لمعرضه "زمن الصبار" الذي افتتحه عبلة في "جاليري سفر خان" شهر فبراير الماضي، واستمر حتى منتصف مارس، وقدم فيه الفنان لوحات أنجزها خلال عام العزلة التي فرضتها جائحة كورونا.

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افتتاح معرض التشكيلى محمد عبلة

محمد عبلة فنان تشكيلي حاصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم تصوير جامعة الإسكندرية عام 1977، ودبلوم كلية الفنون الجميلة 1978، كما درس في كلية الفنون والصناعات (نحت) بزيورخ – سويسرا عام 1981.

عمل مديرًا لقاعة الفنون التشكيلية بالأوبرا لمدة ستة أشهر عام 1990، وأستاذًا زائرا للفنون بمدرسة أوربرو السويد، كما كان رئيسًا لمجلس إدارة أتيليه القاهرة عام 2010 .

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افتتاح معرض التشكيلى محمد عبلة

شارك في العديد من المعارض الدولية، منها بينالي الشارقة عام 1993، بينالي الجرافيك في فنلندا عام 1993، ترينالي جرنيش بسويسرا عام 1993، معرض جمعية الجرافيك الدولية EXILON عام 1993، ترينالي سابورو اليابان، وبينالي الكويت عام 1994، بينالي القاهرة الدولي السادس عام 1996، بينالي الإسكندرية لدول البحر المتوسط الدورة (19) عام 1997، ترينالي مصر الدولي الثالث لفن الجرافيك عام 2000، ومعرض طلائع الفن المصري المعاصر في الأرجنتين تحت عنوان «مختارات من أعمال أربعة فنانين سنة 2001» ، كما شارك في بينالي هافانا الدولي عام 2003.

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افتتاح معرض التشكيلى محمد عبلة
الفنان التشكيلى محمد عبلة معرض الصبار معهد جوته الرسام سمير عبد الغ إبراهيم داود

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وائل لطفي

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