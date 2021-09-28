«لبسها ضيق».. زوج يرفع دعوى تطليق ضد زوجته بعد 4 سنوات إهانة وعاهة مستديمة

رفع زوج ثلاثيني دعوى تطليق ضد زوجته بمحكمة الأسرة بزنانيري في القاهرة، بعد 4 سنوات زواج تعرض خلالها لإهانات مستمرة مصطحبة بشتائم وضرب ومشاكل من قبل الزوجة انتهت بتعديها عليه بآلة حادة تسببت في إصابته بعاهة مستديمة.

التقت «الدستور» محامي الزوج وتحدث عن الواقعة وأسباب انتشار دعاوى الطلاق في محكمة الأسرة.

وقال هيثم الفاوي محامي الزوج، إن سبب دعوى الطلاق أنهم اتفقا على الذهاب معاً لحضور حفل زفاف صديقة الزوجة، وباعتراض الزوج على ملابس زوجته الضيقة ومكياجها الملفت للأنظار طلبت منه بأسلوب سيئ عدم الحضور معها، وأنها ستذهب رغماً عن أنفه فأغلق الزوج الباب الحديدي للشقة، فاعتدت عليه بآلة حادة وأصابته في عينه ونتج عن تلك الإصابة عاهة مستديمة.

وأضاف أن الزوج تعرض لكل أنواع الإهانات من قبل زوجته وأهلها أثناء زواجهم الذي استمر 4 سنوات، وفي آخر فترة بينهم تم فصل الزوج من عمله بسبب ظروف كورونا، فلم تستحمل زوجته عصبيته الزائدة بسبب مكوثه في المنزل، بل وبدأت تفتعل المشاكل والخلافات معه، وكان مبررها قلة الأموال برغم أن الزوج لم يقصر في متطلبات المنزل، وفي النهاية طلبت منه النزول للعمل مع والدها بمحل الجزارة الخاص بهم وبرفضه ازدادت الخلافات بينهما.