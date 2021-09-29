الأربعاء 29 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

عضو مقاولى التشييد: الإستثمار فى الذهب والأصول أكبر وسائل للحماية

قال المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد، إن البنك المركزي المصري حاول الحفاظ على استقرار معدلات الفائدة واستقرار السياسات النقدية داخل الاقتصاد المصري والحفاظ على حصة مصر من التمويل الأجنبي في أسواق السندات العالمي لمواجهة مصر  أمام المنافسة الشرسة. 

 

وشدد شمس الدين على أهمية تثبيت البنك المركزي المصري الفائدة للمرة السابعة على التوالي قبل انعقاد اجتماع الفيدرالى الأمريكي خلال أواخر شهر سبتمبر 2021 من الشهر الجاري والذي لا نتوقع منه أيضا عدم إحداث أى تغييرات فى السياسة النقدية الأمريكية ولكن نتوقع لهجة مختلفة في الحديث عن التضخم والإجراءات والسياسات التي سيقوم بها الفيدرالي لمواجهة ذلك حيث يتعرض الفيدرالي لمزيد من الضغوط نتيجة ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكيين.

 

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد التشييد إلي أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة منذ مارس 2020 نتيجة لحالة الركود العام التي أصابت الأسواق نتيجة كورونا كإجراء استباقى، وهو ما نجح فيه البنك المركزى مع القرارات الأخرى فى امتصاص الانعكاس السلبى للأزمة على الاقتصاد المصرى وهو ما وضح جليا فى حفاظ مصر على معدلات نمو عالية رغم ما مر به العامل من صعاب اقتصادية كبرى.

 

كما نوه إلى أن هناك وجهة نظر طويلة الأمد في استمرار البنك المركزي المصري في تثبيت سعر الفائدة خلال هذا العام وللمرة السادسة على التوالي لهذا العام حيث قام البنك المركزي خلال اجتماعاته الماضية منذ نوفمبر الماضي بتثبيت الأسعار عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، تؤكد على أهمية وجود برنامج للتحفيز للمستثمرين. 

 

وأشار إلي أن الإستثمار في الذهب والأصول كعقارات أكبر وسائل للحماية يلجي إليها المواطنين خلال الفترة الحالية التى تعد أكبر مكاسب مستمر فى ارتفاع معدلات النمو والأسعار . 

شمس الدين تثبيت الفائدة يحافظ حصة استقرار مصر علا العلاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مواطنة بدون ضرائب!

الأكثر قراءة

ضبط مقتحمي مستشفى السويس بدراجة نارية.. وتغريم شركة الأمن

القصة الكاملة لقتل عريس بولاق بوابل من الرصاص وسط الشارع

دراجة بخارية تقتحم مستشفى السويس العام.. و«الصحة» تحقق

الحكومة تمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كوورنا إلى مقار العمل

التنسيق يرفض قبولها .. القصة الكاملة لمأساة الطالبة جيسيكا بالمنيا

«من الإهمال للتطوير».. كيف أسهمت الدولة فى إحياء مصانع ناصر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة شلبي

قنافذ وسلاحف فى حياتنا!

إبراهيم داود

فتحى عبدالله

ماجد حبته

استقالة الوزيرة الإثيوبية

حسين دعسة

الاقتصاد الرقمي في الصين.. تريليونات!

ماجد حبته

سفراء إثيوبيا لدى أديس أبابا!

القس. رفعت فكرى

خطر الزيادة السكانية

لواء. محسن الفحام

أطفالنا بين الوعى والتوعية

لواء.حمدى البطران

إضعاف اقتصاد الدولة

صور

حلاوة المولد

ضريح الزعيم جمال عبد الناصر

المهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين قرب باب العامود بالقدس

فلسطين: توجهنا للجامعة العربية و«التعاون الإسلامى» لمواجهة رفع العلم الإسرائيلى داخل الأقصى

«بينيت» يعرب عن رغبة إسرائيل في توسيع دائرة السلام مع دول أخرى