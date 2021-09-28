رئيس الوزراء السوداني يؤكد أهمية وحدة قوى الثورة

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الثلاثاء، أهمية وحدة قوى الثورة ويدعو إلى ضرورة توسيع قاعدة الانتقال لتشمل كل المناضلين لأجل الديمقراطية والمواطنة المتساوية.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري رقم (33) لمجلس الوزراء اليوم في الخرطوم.

وأوضح الوزراء السوداني في بيان مساء اليوم، أن عبد الله حمدوك استهلّ الاجتماع بالحديث عن تطورات الأوضاع بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، مؤكدا ضرورة وحدة قوى الثورة وتوسيع قاعدة الانتقال بحيث تستوعب كل القوى التي تُناضل من أجل الديموقراطية، ومن أجل وطن خيِّر ديمقراطي يسع الجميع ومن أجل المواطنة المتساوية؛ وأنها جميعها تمثل الضامن الأساسي لنجاح الانتقال المدني الديموقراطي الحالي.

وقال حمدوك إن هذه الشراكة القائمة هي أداتهم للعبور بالسودان وبالانتقال للسلام والحرية والديموقراطية والتنمية، وأن عليهم معالجة الحديات والمشاكل التي تواجههم بصبر، وكل ذلك يمكن تحقيقه بأن تكون بوصلتهم جميعاً هي مصلحة هذا البلد وشعبه الكريم الذي قام بأعظم ثورة، ويتوقع منهم الكثير.

ودعا رئيس مجلس الوزراء السوداني لشحذ الهمم وصقل أدوات العمل وتجويد الأداء في كل المناحي، لأن الشعب يتوقع الإنجاز والعمل الجاد في أحلك الظروف.

أوضاع شرق السودان

كما تلقى مجلس الوزراء إفادة حول الوضع الأمني بالبلاد قدمها وزير الداخلية الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ، الذي أشار إلى استقرار الأوضاع الأمنية فيما يتصل بالناحية الجنائية وانحسار البلاغات الجنائية نتيجة للانتشار الشرطي وانتشار القوات المشتركة، بالرغم من أصداء المحاولة الانقلابية الفاشلة، بجانب الاحتجاجات السلمية التي تشهدها البلاد لأسباب سياسية وخدمية.

كذلك أشار وزير الداخلية إلى جهود الوفد الحكومي الاتحادي الذي قاده عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي الذي زار بورتسودان، بعضوية وزراء الداخلية والخارجية والطاقة والنفط والنقل، للحوار مع عدد من قيادات الإدارة الأهلية بولاية البحر الأحمر بقيادة الناظر محمد الأمين ترك، ولقائهم بوالي البحر الأحمر واللجنة الأمنية بالولاية، ووقوف الوفد على ما قامت به من أعمال مما أدى إلى المحافظة على مؤسسات الدولة وجنّب البلاد الصراعات الاجتماعية.

واطلع مجلس الوزراء على التفاصيل الخاصة بفتح خط أنبوب صادر نفط دولة جنوب السودان نتيجة للحوار مع قيادات الحراك، ورغم ذلك قد أكد مجلس الوزراء على ضرورة مراجعة المنهج المتبع في معالجة قضية الشرق وأهمية الإسراع بانعقاد مؤتمر أهل الشرق والتحضير الجيد له بما من شأنه مخاطبة كافة القضايا وبمشاركة الجهات المعنية بولايات الشرق المختلفة.