إيسيسكو تعقد دورة تدريبية حول مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية في ليبيا

عقد قطاع الثقافة والاتصال بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) دورة تدريبية وطنية حول مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية في دولة ليبيا تحت شعار “معا نحو حماية أمثل لتراثنا”، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم ومصلحة الآثار في ليبيا، بهدف تأهيل العاملين بمجال حماية التراث الثقافي على الخطوات التي يجب اتباعها لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية والتصدي لهذه الظاهرة.

وأشارت إيسيسكو - في بيان اليوم الثلاثاء: إلى أنه شارك في حفل افتتاح الدورة، التي انطلقت أعمالها أمس بقصر الخلد بمدينة طرابلس، الدكتور موسى المقريف وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم، والدكتور فرج السويس الأمين العام للجنة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والخبراء والباحثين في المجال.

وأشاد الدكتور المقريف، في كلمته خلال الحفل، بالدعم الذي تقدمه منظمة الإيسيسكو للحد من ظاهرة الاتجار بالممتلكات الثقافية وحماية المواقع الأثرية، موضحا ما توليه اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم من اهتمام بالتراث الثقافي والطبيعي في ليبيا، بهدف التعريف به لدى الأوساط الوطنية والدولية، وحمايته وصونه بشكل مستدام، وتقديم كافة أنواع الدعم الفني والمادي لخلق آليات عمل تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.

وأضاف البيان: أن الدورة التدريبية يقدمها خبراء في مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، حيث تهدف محاورها إلى تطوير مهارات العاملين في مجال حماية التراث الثقافي في ليبيا، ومتابعة آخر المستجدات فيما يتعلق بظاهرة الاتجار بالآثار والممتلكات الثقافية، ورفع درجة وعي وجاهزية الأطر المعنية لمكافحة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى استكشاف الاختلالات التي تعرفها التشريعات وآليات التنفيذ، واقتراح حلول لمعالجتها، والاستفادة من الخبرات الدولية في المجال، لافتا إلى أنه سيتم تسليم شهادات المشاركة للمتدربين موقعة من المنظمة في ختام أعمال الدورة غدا الأربعاء.