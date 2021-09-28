الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المخابرات العامة السودانية تعلن استشهاد 5 من عناصرها خلال مداهمة خلية إرهابية

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أعلن جهاز المخابرات العامة السودانية، الثلاثاء، عن استشهاد وإصابة بعض من عناصره خلال مداهمة خلية لتنظيم داعش الإرهابي، جنوبي الخرطوم.

 

وأوضحت المخابرات السودانية في بيان مساء اليوم أن العملية أسفرت عن القبض على 11 من الإرهابيين من جنسيات مختلفة فيما استشهد ضابطان، و3 ضباط صف، وأصيب ضابط آخر بجروح خلال العملية.

بيان المخابرات العامة السودانية

وأكد جهاز المخابرات العامة أن العملية نفذت صباح الثلاثاء بعد توفر معلومات عن وجود خلية تتبع تنظيم داعش، تم القبض على 11 عنصرًا منهم فيما لاذ 4 إرهابيين أجانب بالفرار وجارٍ مطاردتهم للقبض عليهم.

 

 

جهاز المخابرات العامة السودانية داعش الخرطوم السودان عبد الله حمدوك

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