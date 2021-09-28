القضاء الإداري: إجراء انتخابات نادى جزيرة الورد بالمنصورة في موعدها

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة، اليوم، الحكم بعدم اختصاص وإحالة لمحكمة المنصورة الابتدائية، في القضيتين رقم 15991 لسنة 43 ق و15832 لسنة 43 ق وذلك للطعن على انعقاد الجمعية العمومية لنادي جزيرة الورد بالمنصورة وإيقاف انعقادها وبطلانها بصفة مستعجلة وبطلان القرارات الصادرة عنها، والتي من المقرر إجراءها 1 أكتوبر، والمرفوعة من عبد العزيز متولي عبد العزيز ومجدي إبراهيم علي السيد زغلي، ضد كلا من وزير الدولة للشباب والرياضة بصفته ومحافظ الدقهلية بصفته ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بصفته ومدير مديرية الشباب والرياضة بصفته ورئيس نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة بصفته والمدير التنفيذي لنادي جزيرة الورد بصفته ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفته.

صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة، اليوم، برئاسة السيد المستشار محمد محمد مجاهد راشد، وعضوية المستشارين محمود السيد فتحي أحمد محمد، ومحمد أحمد أحمد نوارج ، وعيد ناصف محمد عبد السميع، ومحمد محمد عبد الحليم علي، ومحمد محمد عبد الحق شحاته ، ومحمود محمد المهدي مرسي، نواب رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد أبو السعود عبد العزيز مفوض الدولة، وسكرتارية محمد سيد هنداوي، وباسم عبد الحميد.

وكان الطاعن الأول قد طالب بوقف تنفيذ القرار السلبي لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية والمتضمن عدم اصدار قرار بادراج اسم المدعي ضمن كشوف الجمعية العمومية الذين لهم حق الانتخاب في نادي جزيرة الورد بالمنصورة بكافة ما ترتب على ذلك من آثار أخصها الغاء انتخابات مجلس الادارة المحدد لها يوم 2021/10/1 مع كافة ما يترتب عليه من آثار

وطالب الطاعن الثاني وهو احد المتقدمين للترشح لرئاسة النادي ببطلان انعقاد الجمعية العمومية وإيقاف انعقادها وبطلانها بصفة مستعجلة وبطلان القرارات الصادرة عنها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأصدرت المحكمة حكمها بعدم الاختصاص في نظر الدعوتين وإحالتهما لمحكمة المنصورة الابتدائية.

ومن جانبه أوضح عصام محمود محامي النادي، أن المحكمة استجابت لطلبات الدفاع وأحالت القضية إلى المحكمة الابتدائية بالمنصورة وبذلك تقام الجمعية العمومية بموعدها في أول اكتوبر وتجري الانتخابات للدورة الانتخابية الجديدة 2021 - 2025 علي مقعد الرئاسة والعضوية فوق السن وتحت السن بعدما فاز بالتزكية كلا من يوسف محمد مجاهد بمنصب أمين الصندوق وحاتم أحمد عبد الرحيم بمنصب نائب الرئيس

ويتنافس بالانتخابات على منصب رئيس مجلس الإدارة طارق أحمد محمد عبد الهادي، رئيس النادي الحالي، ومجدي إبراهيم على السيد زغلي، وتقدم للترشح علي منصب العضوية فوق 35 سنة 8 مرشحين وذلك لاختيار 6 أعضاء حيث يتنافس كلا من

إبراهيم مصطفى إبراهيم عبد المجيد، وشادي محمد المهدي محمد أحمد يوسف، وشریف حسن محمد المزاحي، و محمد سعد محمد عب الله، و محمد فؤاد عبد الله حسام الدين ، ونبيل سمير محمد الجيار،و نجوى محمود محمد عمارة، و هشام مصطفى عبد المقصود، بينما تقدم للترشح علي مقاعد العضوية تحت 35 سنة 7 مرشحين وذلك لاختيار 3 أعضاء فقط حيث يتنافس كلا من أحمد نادر قطب عبد المعطي فلاح، و ایمن اشرف ذکری حسانين، وحسام أيمن نور الدين عباس، و عاطف محمد إبراهيم على الجمل ، وعمر على فتحى محمد بهريز، و محمد حسام عبد الرحمن عتمان، و محمد ماهر ماهر حامد الصي.