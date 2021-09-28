الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

عرض «فريدة» يرفع شعار كامل العدد في اليوم الأول بفعاليات «القومي للمسرح»

فريدة
فريدة

انطلقت أولى عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشرة بأول أيام المهرجان، حيث افتتح الفنان القدير إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي «فريدة» من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، ومن إخراج أكرم مصطفي، مساء اليوم، بقاعة صلاح عبد  الصبور بمسرح الطليعة.

وشهد العرض حضور لجنة التحكيم للعروض المسرحية المشاركة، التي يرأسها الفنان الدكتور أحمد حلاوة، وعضوية كلا من الموسيقار علي سعد، والفنان مفيد عاشور، والفنان وليد عوني، والكاتب  السيد محمد علي، ومهندس الديكور أيمن أنور والمخرج محمد عمر ومقرر اللجنة محمد البنان.

مسرحية "فريدة" مأخوذة عن نص "أغنية البجعة" للأديب الروسي أنطوان تشيكوف، من كتابة و إخراج أكرم مصطفى، ‎العرض يدور حول ممثلة تتذكر رحلتها الفنية، وما آلت إليه من نجاح و فشل خلال حياتها، وهو من بطولة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، تصميم ملابس شيماء عبد العزيز، ماكياج روبي مهاب.

وتدور أحداث العرض المسرحي في قالب تشويقي اجتماعي، حيث نعيش خلال مدة العرض مع ممثلة تحاول أن تبرز جوانب حياتها، سواء من محطات نجحت خلالها وأخرى أدت إلى فشلها، ومن هنا تعطي للجمهور دروسًا مستفادة عن حياتها، وسُمي العرض "فريدة" على اسم بطلة المسرحية، خاصة أنها فتاة جميلة يحبها كل من حولها بمجرد أن يشاهدها، ولكنها تدخل في صراعات مستمرة مع من حولها.

يشار إلى أن الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، انطلقت أمس الاثنين، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، تحت عنوان "الكاتب المسرحى المصرى"، ويختتم فعالياته يوم 9 أكتوبر المقبل، وقد كرم المهرجان هذا العام عدد من نجوم المسرح المصري، من بينهم النجمة إلهام  شاهين، الفنان فاروق فلوكس،  الفنان سامي مغاوري، اسم الفنان الراحل عبدالله غيث، اسم الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، اسم الفنان الراحل سمير غانم.

الاول اليوم الاثنين اجتماع جمهور موسيقى على خلال كرم أيام عرض الثلاثاء

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