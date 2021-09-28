إحصائية رسمية تكشف حقيقة انكماش الزمام الزراعي لمصر خلال 4 عقود

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عددًا من المؤشرات حول تأثير التعديات الزراعية على تطور مساحة الزمام الزراعى لمصر خلال العقود الأربعة الماضية، إذ بلغ إجمالى مساحة الزمام بلغ 10.3 مليون فدان حتى نهاية عام 2019 مقابل 8.1 مليون فدان عام 1980، بينما انكمشت مساحة أطيان الحكومة من 2.6 مليون فدان عام 1980 لـ 1.6 مليون فدان عام 2019.

ولفت جهاز الإحصاء وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، إلى أن مساحة الزمام الزراعى شهدت أكبر تآكل لها خلال الفترة بين عامى 1980 و1990، بعد أن تراجعت مساحة الزمام من 8.183 مليون فدان عام 1980 لـ 7.6 مليون فدان عام 1990، ثم عاودت الارتفاع لـ 8.6 مليون فدان عام 1995 و8.9 مليون فدان عام 2000، ومع بداية الألفية الثالثة شهدت مساحة الزمام الزراعى فى مصر نمو بطئ، لترتفع لـ 9.4 مليون فدان عام 2010، و10 مليون فدان عام 2015، و10.2 مليون فدان عام 2017، وصولًا لـ 10.3 مليون فدان عام 2019.

وفى المقابل، أظهر تقرير الإحصاء، انكماش مساحة أطيان الحكومة لتهبط من 2.6 مليون فدان عام 1980 لـ 1.7 مليون فدان عام 1995، ثم 1.6 مليون فدان بين عامى 2000 و2010، لترتفع بشكل طفيف لـ 1.7 مليون فدان بين عامى 2015 و2019.

يشار إلى أن إجمالى حالات التعديات على الأراضى الزراعية قد بلغ 2 مليون و7 آلاف حالة تعدى خلال السنوات العشرة الماضية على مساحة قدرها 90.669 ألف فدان، منهم 55.6 ألف حالة تعدى على مساحة 2994 فدان خلال العام الماضى 2020.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بإزالة التعديات على الترع والأراضي الزراعية خلال 6 أشهر، كما وجه بوقف الدعم الذي تقدمه الدولة لمن يثبت تورطه في التعدي على الأراضي الزراعية والترع والمصارف، حتى إزالة التعديات.

وأكد الرئيس أن على أجهزة وزارة الداخلية بالتعاون مع المحافظات؛ وإن تطلب الأمر دخول القوات المسحلة لإزالة هذه التعديات فورًا، وإحاطة الرئيس بتقرير عما يتم تنفيذه في هذا الصدد.