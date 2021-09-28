الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 2.007 مليون تعدي على الأراضي الزراعية في 10 سنوات

التعدي علي الأراضي
التعدي علي الأراضي الزراعية

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي التعديات على الأراضي الزراعية 2 مليون و7 آلاف حالة خلال السنوات العشرة الماضية على مساحة قدرها 90.669 ألف فدان منهم 55.6 ألف حالة تعدي على مساحة 2994 فدان خلال العام الماضي 2020.

وأشار جهاز الإحصاء إلى إزالة 32.1% من إجمالى حالة التعديات الزراعية بعدد 645.911 ألف حالة تعدى على مساحة 36.320 ألف فدان، خلال السنوات العشرة الماضية، فيما بلغ ما تم إزالته من تعديات زراعية خلال عام 2020 نحو 44.104 ألف حالة تعدى على مساحة 2469 فدان.

وأوضح أن 32.5% من حالات التعديات الزراعية وقعت خلال عامى 2011 و2012 بعدد 652.901 ألف حالة تعدى، وسجل أكبر عدد لحالات التعديات الزراعية خلال عام 2012 بعدد 365.332 ألف حالة تعدى، يليها عام 2013 بعدد 331.842 ألف حالة، وعام 2011 بعدد 287.5 ألف حالة تعدى، بينما بدأت حالات التعدى على الأراضى الزراعية تتراجع منذ عام 2015 لتهبط من 276.4 ألف حالة تعد عام 2014 لـ 194.9 ألف حالة تعد عام 2015 ثم 176.1 ألف حالة تعد عام 2016، و89.5 ألف حالة تعد عام 2018، و44.7 ألف حالة تعد خلال 2019، وصولًا لـ 55.6 ألف حالة تعد عام 2020.

الاحصاء تعديات زراعية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فدان السيسي

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