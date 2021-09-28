الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

نائبة التنسيقية تتفقد مدرسة كلية السلام في سراى القبة (صور)

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس

زارت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن، مدرسة كلية السلام بحي سراي القبة والتقت بمديرتها والتي رفقتها بجولة تفقدية داخل المدرسة للتعرف على أهم مشاكلها واحتياجاتها للعمل على حلها قبل بدء العام الدراسي الجديد. 

وتلاحظ بعض المشاكل الخاصة بحديقة المدرسة والتي تم حلها فور تواصل النائبة مع المسئولين وإرسالهم حملة تطهير وتنظيف للحديقة حفاظا على أمان وسلامة الطلاب والعاملين. 

وأكدت النائبة أنه سيتم تباعا العمل على سد احتياجات المدرسة لتكون بالشكل الأمثل لخدمة شباب المنطقة وراحة المعلمين.

النائبة مرثا محروس تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حزب حماة الوطن مجلس النواب سراي القبة العام الدراسى الجديد

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