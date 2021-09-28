أسما رءوف: تحديد الهدف والمحتوى أهم خطوات «الأنفلونسر» الناجح

يومًا بعد يوم، يثير المؤثّرون على مواقع التواصل الاجتماعى أو الأنفلونسرز «influencers» ضجة كبيرة فى أرجاء العالم الافتراضى، وتتجاوز مشاهدات الجمهور لبعض مقاطعهم المنشورة على الإنترنت ملايين المشاهدات، مع تزايد التساؤل حول كيفية الوصول للتأثير والتميز والنجاح وسط عالم يضم الآلاف من المدونين وصناع المحتوى.

وعن ذلك، تحدثت «الدستور» إلى الأنفلونسر أسما رءوف، مؤسسة مبادرة «مصر أحلى»، حول كيفية صناعة المدون الناجح، وكيفية اختيار المحتوى الذى يمكن تقديمه إلى الجمهور، حتى يستطيع الشخص التأثير فى قطاع واسع من الجمهور.

تقول أسما رءوف: «كثيرون يدعون عبر مواقع التواصل أنهم مؤثرون وناجحون، لكنهم فى الحقيقة لا يقدمون أى محتوى جيد، يؤثر فعلًا فى الناس ويستطيع أن يفيد الآخرين، ويجعل الإنسان فخورًا بما يقدمه ولا يخجل منه بعد بعض الوقت».

وتضيف: «من الضرورى معرفة أن الموهبة وحدها لا تكفى فى عالم صناعة المحتوى، بل يجب تّعلم كثير من المهارات اللازمة لإيصال ما يريده المدون إلى الجمهور».

وتتابع: «أهم ما يجب أن يفكر فيه كل مدون قبل الانطلاق إلى تقديم فيديوهاته هو المجال المناسب لإمكاناته وأهدافه من نشر هذا المحتوى، وطريقته فى نشر ذلك».

وتوضح أسما رءوف أنها اتبعت فى مسيرتها فى عالم صناعة المحتوى أسلوب «crewwomanone»، أى أنها تفضل تنفيذ كل ما يتعلق بفيديوهاتها بنفسها، من كتابة الاسكريبت والتصوير والمونتاج، مرورًا بالأبلودينج والماركتينج.

وتؤكد أن ذلك كله يحتاج وقتًا وجهدًا كبيرًا لكن كل الجهود يهون بعد رؤية ردود الأفعال الإيجابية لدى الجمهور على ما تقدمه. تشير «رءوف» إلى أنها قررت أن تقدم عبر الإنترنت مقاطع مصورة عن أجمل الأماكن السياحية فى مصر، مع تعريف الناس بتفاصيل المشروعات القومية التى تنفذ فى مصر.