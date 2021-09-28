7 نصائح لتحفيز الذات وتحقيق الأهداف

كل منا يسعى إلى تحقيق أهدافه، ولكن لا يحدث هذا بين ليلة وضحاها، فيجب أولًا تحديد الأهداف ثم السعى نحو تحقيق الحلم. كشف موقع «هارفارد بيزنس» عن عدد من القواعد التى يجب اتباعها لتحقيق تلك الأهداف، فضلًا عن مجموعة من النصائح لتحفيز الذات.

كتابة الأهداف

من خلال «نوت بوك» مفضلة لديك يمكن كتابة الأهداف التى تسعى لتنفيذها، وكذلك الوقت المحدد لتحقيقها حتى يزيد الحماس والتحفيز لديك.

نسبة الرضا

لا بد أن تصل لنسبة الرضا الخاصة بتحقيق الهدف، وطالما تسير بخطوات فى قوائم متزنة ستجد دائمًا الرضا يحيطك والسعادة الداخلية أيضًا، ولا تضع أهدافًا لا تستطيع تحقيقها، أى أهداف تعجيزية.

تصور نجاحك

التخيل هو أسلوب تحفيزى بسيط ولكنه مفيد، لأنه عندما تشكل صورة للنجاح فى عقلك تبدأ فى رؤية إمكانية الوصول إلى هدفك.

ابحث عن «زميل دراسة»

فى حين أن هذه قد تكون طريقة مفيدة لتحفيز الطلاب على إكمال الواجبات المنزلية إلا أنها يمكن أن تعمل بشكل جيد أيضًا لأى شخص يواجه صعوبة فى الاستقرار فى العمل.

استخدام المخططات

ومن يقول إن هذا التعزيز الإيجابى لا يمكن أن يعمل مع البالغين؟ ارسم مخططًا لأهدافك بمعايير مختلفة، وفى كل مرة تحقق فيها معيارًا امنح نفسك نجمة ذهبية أو وجهًا مبتسمًا أو قطة عيون. كل ما يمنحك شعورًا بالإنجاز يرتبط أيضًا بتقنية التصور، لأن رسم مسار الإنجاز يمنحك دليلًا يمكن التحقق منه على أنك تحرز تقدمًا.

غنى لنفسك

الغناء يرفع مزاجنا ويزيد من رفاهيتنا ويمكن أن يكون تمرينًا جماعيًا مفيدًا لتعزيز التعاون فى مكان العمل، و أظهرت الدراسات أن الغناء يؤدى إلى إطلاق مادة الإندورفين وهى طريقة الجسم الطبيعية للتخفيف الكيميائى من الألم والضغط، وعندما نكون أكثر سعادة ننجز المزيد.

الاحتفال بالإنجازات الصغيرة

يسهم الاحتفال بالإنجازات الصغيرة على تقدير الذات والحفاظ على الطاقة الإيجابية لاستكمال المشوار الخاص بتحقيق الأهداف وزيادة الثقة بالنفس والشعور بالسعادة ونجد أنفسنا مستمرين فى تحقيق إنجازات أكبر وأكبر فيما بعد.