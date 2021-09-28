كيف أنقذت والدة أحمد رمزي عبدالحليم حافظ من الموت

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير أحمد رمزي، الذي قدم عشرات الأعمال الفنية المميزة وجعلته أحد نجوم الشاشة الكبيرة.

وروى «رمزي» خلال لقاء له مع الإعلاميه صفاء أبو السعود، قصة عن صديقه عبدالحليم حافظ الذي كان يطلق عليه «حلم»، حيث تحدث عن مساعدة والدته له وإنقاذ حياته من الموت.

وقال: «بداية القصة جاءت عندما ذهب هو ووالدته إلى المستشفى التي يرقد فيها عبدالحليم وكان يعاني من المرض، الأمر الذي جعلها تطرد كل من يتواجد في المستشفى لينعم حليم بالراحة والنوم ليكون أفضل بعيدا عن هرج ومرج المعجبين، وبالفعل خرج الجميع من الغرفة لتنصحه وقتها أن يسافر إلى لندن للعلاج».

واستكمل: «أمي أنقذته لمدة 20 عام فالعملية التي قام بها جعلته يعيش لمدة 20 عاما، فقد قام الطبيب بإزاله تجمعات دمويه كانت ستجعله يموت إذا لم تعالج، وهذا طول أمد في عمره إلى أن توفي».