حسن كامل يكتب: عظيمات مصر

كل يوم يقف العالم يتساءل عن أسباب نجاح مصر فى بناء دولتها الحديثة والجمهورية الثانية فى وقت أصيب العالم أجمع بجائحة تزامنت مع عدم استقرار سياسى وهما سبب فشل أى عمليات تنمية أو نمو

والحقيقة أن كلمة السر فى نجاح التجربة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى آمن بدور المرأة وقدرتها على أن تكون الفاعل والشريك الرئيسى فى تشييد الدولة العصرية الجديدة فلا تخلوا مناسبة من وصفهن بعظيمات مصر.

لم يكن ابدا تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لسيدات مصر من فراغ عندما جاء ظاهرا في 13 فبراير 2016 عندما خاطب البرلمان قائلا نائبات مصر المحترمات اخاطب من خلالكنا المراه المصريه صوت ضمير الامه النابض بعشق الوطن التي اثبتت دوما انها صمام الامان لمصر وشعبها عبرنا عن قضايكنا وكنا صوت للحق تحت هذه القبه تمسكنا بيحلمكنا في وطن مستقر وامن ودفعنا عن ذلك بكل ما اوتين بقوة من الله وعزيمه واراده وتحدي

هن فعلن عظيمات وسند النجاح بداء من الاسرة الصغيرة وصولا الى الوطن الكبر ولما لا والتاريخ يسجل عبر اقدم حضارة ان 11 سيدة تولين العرش منذ عهد الفراعنة.فأول سيدة في العالم تولت الحكم، و أشهر قصة حب أدت لخسارة سيدة لعرش البلاد كانت على ارض مصر ومصرفقط

من لايعرف ميريت نيت أول امرأة تحكم في تاريخ العالم قبل 2900 قبل الميلاد، وظهر اسمها "أم الملك" موت نسوت على العديد من الأختام الملكية، جلست على عرش مصر وحكمت لسنوات بمفردها كملكة حاكمة.كانت أجمل نساء عصرها، ذكرانتحارهاهيرودوت بعد انتقامها ممن قتلوا زوجها.

اماخنت كـاوسملكة مصر القديمة ذات الدور المحورى بالأسرتين الرابعة والخامسة، فهى ملكة مصر العليا والسفلى وأُم ملك مصروبنت لنفسها هرما في الجيزة.

تاتى ايضا سـبك نفـرو ابنة الفرعون أمنمحات الثالث وتولت الحكم بعد وفاته لأنه لم يكن له وريث ذكر، حكمت لثلاثة أعوام وبنهاية حكمها انتهت الأسرة الثانية عشرة، وشيدت هرمها بالقرب من هرم أمنمحات الثالث في صعيد مصر.

ايضا حتشبسوت أشهر الملكات في التاريخ، وخامس فراعنة الأسرة الثامنة عشرة، وحكمت من العام 1482 إلى 1503 قبل الميلاد، الابنة الكبرى للملك تحتمس الأول.وفي عهدها أنشأت الجسور والطرق، وأسست جيشا قويا، وتميزت فترة حكمها بالسلام والرخاء والازدهار وسيطرت مصر على كافة طرق التجارة العالمية.فالتحمت بشعبها بارتداء ملابس الرجال،

اما تـاوسـرت وتعني القوية وهي آخر ملوك عصر الأسرة التاسعة عشرة، وحكمت عامين كملكة مصر منفردة، وتولت الحكم في ظل أوضاع سياسية واقتصادية صعبة.وبوفاتها انتهت الأسرة التاسعة عشرة.

ثم نفرتيتى ويعنى اسمها "الجميلة أتت" زوجة الملك أمنحتب الرابع فرعون الأسرة الثامنة عشرة، وكانت تساند زوجها أثناء ثورته الدينية والاجتماعية وتمتعت بسلطة واسعة وحصلت على لقب الزوجة الملكية العظمى وشاركت معه في حكم البلاد.وحلت ايضا نفرتاري كبيرة الزوجات الملكيات لرمسيس واسمها الصاحبة الجميلة أو المحبوبة التي لا مثيل لها وجميلة جميلات الدنيا.

من العالم لايعرف كليوباترا الثانيةإحدى أبناء بطليموس الخامس، اشتركت في الحكم مع بطليموس السادس والسابع والثامن وبعد اندلاع ثورة على بطليموس الثامن وهروبه، انفردت بالحكم وتمتعت البلاد في عهدها باستقرار سياسي واقتصادي.

وتاتى فى القائمة الملكة برنيقةالتى قادت البلاد لاستقرار ورخاء اقتصادي حتى توفيت.وكليوباترا السابعة

آخر الحكام البطالمة التى حكمت عشرين عاماصاحبة اقدم قصة حب بين أنطونيو وكليوباترا،

وحديثا شجر الدر الملقبة بعصمة الدين أم خليل، خوارزمية الأصل،تولت عرش مصر لمدة ثمانين يوماً بمبايعة من المماليك وأعيان الدولة بعد وفاة زوجها السلطان الصالح أيوب، ثم تنازلت عن العرش لزوجها الثاني المعز أيبك سنة 1250

تاريخنا القديم نور لكن التاريخ سطر انوارامع حكم الرئيس السيسى ودور المراة المصرية العظيمة فلاول مرة فى تاريخ المراة المصرية تصل لهذة المكان فالارقام تقول ان نسبه المراه في تولى الوظائف الحكوميه بلغت 45 % بينما المتوسط العالمي 32 %و بلغت نسبه القيادات التنفيذيه من النساء 7,1% اعلى معدل بمنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا والمقدر ب4,5 %

ووصلت نسبه مشاركت المراه في مجالس الاداره عموما ال 10,2 % وبلغت نسبه تمثيل السيدات في مجالس ادارات البنوك 12 % ونسبتهن كرؤساء تحرير الصحف القوميه تصل18%

كما بلغ عدد القاضيات 66 قاضيه وتم تعيين المستشاره حسناء شعبان كاولي السيدات التي تقلدت منصب رئيس محكمه في القضاء المصري كماتم تعيين اولى المساعدات لوزير العدل ووصلت نسبه تمثيل المراه بالسلك الدبلوماسي الى 24.8 % واصبحت المراه عنصرا رئيسيا في تشكيل الحكومه بعدد ثمان وزيرات بالحكومه الحاليه بنسبه 25 %وهى اعلى نسبه في تاريخ الدوله المصريه وتفوق الدول المتقدمه رغم ان هذه الوزارات تمس حياه المواطنين مما يعني الثقه المطلقه للقيادةالسياسيه في قدره المراه المصريه وحاليا بمجلس النواب 162 مقعد بنسبه تجوزت 27 % انهن حقن عظيمات مصر فى عهد نظاما سياسيا معتدلا يثق بقدرتهن على البناء.