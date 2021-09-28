«الأرصاد» تنصح المواطنين بالإكثار من تناول أطعمة تحتوي على «فيتامين سي»

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من غدًا الأربعاء وحتى الاثنين المقبل الموافق 4 أكتوبر، سيسود نهارا طقس مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وأضاف مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريح لـ"الدستور": سيكون الطقس مائلا للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأوضح أنه ستنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة تقريبا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشار إلى أنه ستنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلا.

وطالب شاهين، المواطنين في الشارع المصري بتوخي الحذر من الإجهاد الحراري، وعدم التوجه إلى الملابس الثقيلة دفعة واحدة خوفًا من الإصابة بنزلات البرد.

ونصح المواطنين بالإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات سي، الممثلة في التفاح والموز، والرمان، والبرتقال.

واختتم قوله: “الساعات المتأخرة في الليل والأولى من الصباح الباكر يكون الطقس بارد على بعض المدن الجديدة”.