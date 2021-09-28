الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«الأرصاد» تنصح المواطنين بالإكثار من تناول أطعمة تحتوي على «فيتامين سي»

طقس مائلا للحرارة
طقس مائلا للحرارة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من غدًا الأربعاء وحتى الاثنين المقبل الموافق 4 أكتوبر، سيسود نهارا طقس مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وأضاف مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريح لـ"الدستور": سيكون الطقس مائلا للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأوضح أنه ستنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة تقريبا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشار إلى أنه ستنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلا.

وطالب شاهين، المواطنين في الشارع المصري بتوخي الحذر من الإجهاد الحراري، وعدم التوجه إلى الملابس الثقيلة دفعة واحدة خوفًا من الإصابة بنزلات البرد. 

ونصح المواطنين بالإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات سي، الممثلة في التفاح والموز، والرمان، والبرتقال. 

واختتم قوله: “الساعات المتأخرة في الليل والأولى من الصباح الباكر يكون الطقس بارد على بعض المدن الجديدة”. 

الأرصاد حالة الطقس الجو الأربعاء الاثنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مواطنة بدون ضرائب!

الأكثر قراءة

الحكومة تمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كوورنا إلى مقار العمل

لاعبو الزمالك يرفضون خوض التدريبات

وفد هندسي مصري ينفذ أعمال المرحلة الأولى من إعادة إعمار غزة

اللغز فى مكالمة هاتفية.. الأهالى يودعون «عروس قليوب» المذبوحة

خالد الجندى: فيلم الزوجة الثانية رسّخ فى عقول الناس فكرة الشيخ المنافق

أمطار خفيفة وشبورة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استقالة الوزيرة الإثيوبية

حسين دعسة

الاقتصاد الرقمي في الصين.. تريليونات!

ماجد حبته

سفراء إثيوبيا لدى أديس أبابا!

القس. رفعت فكرى

خطر الزيادة السكانية

لواء. محسن الفحام

أطفالنا بين الوعى والتوعية

لواء.حمدى البطران

إضعاف اقتصاد الدولة

جمال-أسعد

الدولة المدنية والأحزاب الدينية

محمود خليل

حين سلّم المصريون بـ«المكتوب» فى «الخطاب السحرى»

صور

حلاوة المولد

ضريح الزعيم جمال عبد الناصر

المهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: توجهنا للجامعة العربية و«التعاون الإسلامى» لمواجهة رفع العلم الإسرائيلى داخل الأقصى

«بينيت» يعرب عن رغبة إسرائيل في توسيع دائرة السلام مع دول أخرى

الأردن توجه مذكرة احتجاج رسمية لإسرائيل رداً على انتهاكات الأقصى