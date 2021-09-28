أسباب وطرق علاج الشعر الدهني

يكون التعامل مع الشعر الدهني من أكثر الأمور المحبطة، فمن بين جميع مشاكل الشعر الشائعة، ولا يزال هناك عدد قليل نسبيًا من الحلول لأولئك الذين يعانون من خصلات الشعر الدهنية ونعرض لكم في السطور التالية أسباب مشكلة الشعرالدهني وطرق علاج هذه المشكلة.



ما الذي يسبب الشعر الدهني؟



ينتج الشعر الدهني عن تراكم الدهون الزائدة في فروة الرأس التي تنتج زيوت طبيعية داخل الغدد الدهنية.

عادة ما يكون الجسم، قادرًا على تحديد كمية الزيت التي يحتاجها لإنتاجها بدقة، من أجل الحفاظ على صحة البشرة وترطيبها، إلا أنه في بعض الأحيان يتعرض للإفراط في الإنتاج، مما يؤدي إلى ترك بشرتنا وشعرنا دهنيين، و في بعض الأحيان يحدث هذا بسبب عوامل داخلية ، مثل عدم التوازن الهرموني ، بينما في أحيان أخرى ، يمكن أن يكون نتيجة مباشرة لروتين جمالك اليومي، و عدد المرات التي تغسلين فيها شعرك ، وأنواع المنتجات التي تستخدمها ، وطريقة تصفيف شعرك يمكن أن تساهم جميعها في زيادة دهون شعرك ،

علاج مشكلة الشعر الدهني

ضعي البلسم بالطريقة الصحيحة



لا يُعد البلسم مناسبًا لاستخدام أنواع الشعر الدهني فحسب، بل إنه ضروري أيضًا، لأنه يوفر جرعة صحية من الترطيب والتغذية والحماية التي لا يمكن لشعرك الحصول عليها من الشامبو وحده.

وينصح باستخدام البلسم فقط في الأطراف ، مع تجنب فروة الرأس تمامًا، مما يساعد على منع شعرك من الظهور بمظهردهني، ولا تنسي شطف شعرك جيدًا.

اغسلي شعرك مرات أقل



يعد غسل شعرك بشكل متكرر، السبب في تكوين جذور الشعر الدهنية، فالإسراف في غسيل شعرك يجعل الأمر ينتهي بتجريد شعرك من الدهن الطبيعي وعندئذٍ تكون استجابة جسمك هي استبدال الزيت الذي فقده بمزيد من الزيت.

وللتغلب علي هذه المشكلة حاولي استخدام الشامبو مرة أو مرتين على الأقل في الأسبوع.

بدلي الفرشاة



على الرغم من أنه لا يزال يُعتقد على نطاق واسع أن تمشيط الشعر الدهني بالفرشاة سيزيد الأمر سوءًا، لكن في حقيقة الأمر هي أنه باستخدام الفرشاة المناسبة يمكنك بالفعل إزالة بعض الزيوت من الفروة وتوزيعه بحيث تبدو جذور شعرك أقل دهنية.

لا تلمس شعرك



قد لا يبدو الأمر وكأنه مشكلة كبيرة، لكن وضع إصبعك علي شعرك طوال اليوم يمكنه أن يؤثر علي شعرك وملمسه، حيث تنتج أطراف أصابعك ووجهك أيضًا الزيت، والذي يمكن نقله بسهولة إلى شعرك، مما يجعل مشكلة الشعر الدهني لديك أسوء.

قللي من استخدام مكواة الشعر

يمكن أن يؤدي فرد الشعر بالمكواه، جعل خصلات شعرك تبدو دهنية أكثر، ذلك لأن الشعر الأملس يمنح الشحوم والزيت مسارًا مباشرًا لأسفل جذع شعرك.

لا تستخدم الشامبو الجاف



يعد استخدام الكثير من الشامبو الجاف، مضر للشعر لأنه يؤدي إلى تراكم المنتج ، مما قد يجفف فروة رأسك ، كما يؤدي إلى إنتاج المزيد من الزيت، وللتغلب على هذا، حاولي التقليل من استخدام الشامبو الجاف وإضافة يوم غسيل آخر في جدولك بدلاً من ذلك، إذا كنت لا تغسلين شعرك بالفعل كل يوم أو يومين، لن يساعد ذلك فقط في تخليص شعرك من كل الزيت الذي تحاول التستر عليه، بل سيساعد أيضًا في تقليل تراكم أي منتج ضار في هذه العملية.

استخدام م مقشر لفروة الرأس



للمساعدة في تقليل تراكم الدهون علي الشعر ينصح بوضع مقشر لفروة الرأس في روتين العناية بالشعر مرة أو مرتين في الأسبوع، أبحثي عن مقشر يتكون من قوام ناعم مثل السكر وتاكدي من وضعه على فروة رأس مبللة، وقومي بإستخدام حركات دائرية صغيرة بأطراف أصابعك لتدليك فروة رأسك برفق ، تمامًا كما تستخدمين مقشر الوجه.

للحصول على مقشر منزلي الصنع يمكنك مزج ملعقتين كبيرتين من ملح البحر وملعقتين كبيرتين من عصير الليمون وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، ثم نقوم بفرك الشعر بهم حيث يساعد الملح في تخليص فروة رأسك من أي جلد ميت أو أوساخ أو تراكم، بينما يساعد زيت الزيتون في توفير جرعة صحية من الترطيب لفروة رأسك.