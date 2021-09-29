بعد افتتاح «بحر البقر».. خريطة محطات المياه في مصر

مع افتتاح أكبر واحدة في العالم

تثبت مصر، يوم تلو الآخر، أنها واحدة من الدول القوية في ملف المياه؛ بسبب بحثها الدائم عن السبل البديلة لمياه النيل، إلى جانب السعي خلف ترشيد استهلاك المياه ومحاولة تخزين أكبر احتياطي منها يمكن الانتفاع به فيما بعد.

وأحد تلك السبل كانت محطات معالجة المياه التي توسعت فيها مصر مؤخرًا، على مستوى المحافظات وأصبحت رائدة في ذلك المجال بشدة، إلى أن وصلت لافتتاح أكبر محطة معالجة مياه في العالم وهو الحلم الذي طال انتظاره.

وبالأمس، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، محطة معالجة مياه بحر البقر في محافظة بورسعيد، وهي أكبر محطة لمعالجة المياه في العالم حيث تبلغ تكلفتها حوالي 20 مليار جنيه إسترليني وتنتج 5.6 مليون متر مكعب من المياه المعالجة الثلاثية يوميًا.

وتساهم المحطة في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء وتحسين نظام الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة، وتهدف إلى بعد معالجة حوالي 5.6 مليون م 3 في اليوم بهدف معالجة زيادة الملوحة لمعالجة مياه الصرف الزراعي داخلها.

ولم تكن تلك المحطة هي الأولى من نوعها في مصر، فقد خاضت سنوات طويلة في إنشاء محطات معالجة المياه في أغلب المحافظات حتى أصبحت أحد المصادر الهامة في ذلك، وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز تلك المحطات.

خلال عام 2017، تم الانتهاء من محطة مياه منية النصر بمحافظة الدقهلية بطاقة انتاجية 51 ألف م 3 ، بتكلفة 320 مليون جنيه، وكذلك خط مياه ليسا بالدقهلية، ومحطة ميت غمر بتكلفة 400 مليون جنيه.

إلى جانب الانتهاء من 5 مشروعات مياه وصرف بالشرقية وهي "توسعات محطة مياه فاقوس، وتوسعات محطة مياه هيها، ومحطة مياه مشتول السوق، ونقل ماخذ محطة مياه شفطورة، ومحطة مياه تلراك" بتكلفة تصل لـ974 مليون جنيه".

وفي محافظة البحيرة، تم الانتهاء من 3 مشروعات وهى:"محطة مياه المحمودية، والخط الناقل قطر 1000 مم بطول 11.5 كم من مياه النوبارية وحتى حوش عيسى، والخزان الأرضى بوادى النطرون سعة 11 آلاف، بتكلفة 295 مليون جنيه".

وفى محافظة بنى سويف، تم الانتهاء من تنفيذ محطة مياه ميانة، وعدد 2 محطة تنقية بالوسطى بتكلفة 65 مليون جنيه، ومشروعين بمحافظة المنيا بتكلفة 205 مليون جنيه وعباره عن "محطة مياه إبشادات، ومحطة مياه بنى عامر".

كما تم الانتهاء من تنفيذ محطتى مياه بأسيوط وهى محطة مياه ديروط ومحطة مياه الوليدية، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد 5 آبار جوفية بجنوب سيناء بمدينة الطور، وكذلك محطة جبل شيشة بمحافظة أسوان.

وكان لمحطات المياه في الصعيد دور رائد، حيث تم انشاء محطات مياه في أسيوط والوادي الجديد منهم محطة مياه بمنقباد، وتم فيها إحلال وتجديد محطات مياه منفلوط وديروط والقوصية والألماني وصدفا والغنايم والوليدية والطوابية والتشيكي و4 محطات نقالي بالمطيعة.

إلى جانب عدد من المشروعات في قطاع الصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وهي: “بأبنوب والفتح وصدفا والغنايم وساحل سليم والبداري ومنفلوط و ديروط وعرب المدابغ”، وتنفيذ 17 ألف وصلة منزلية بجانب مشروع الصرف المتكامل الثاني ISSIP2 والمنفذ بــ9 قرى.

وتم تنفيذ 5 مشروعات صرف صحي بمناطق “إسكندرية التحرير – بني إدريس – درنكة ودير درنكة – الأقادمة – الزيرة – بني سميع” وأخرى ممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية بقيمة 41 مليون جنيه لإحلال وتجديد 24 كم شبكات.

وساهمت كذلك مبادرة “حياة كريمة” في تحسين مياه الشرب بالقرى، حيث تم ذلك في 45 قرية بمد وتدعيم 39 كم شبكات مياه وإحلال وتجديد 31 بئراً ارتوازيًا وتوريد 47 طلمبة مياه و12 مولدًا بقدرات مختلفة بــ69 مليون جنيه، فضلًا عن تحسن خدمات الصرف الصحي بـ 7 قرى بقيمة 206.5 مليون جنيه.