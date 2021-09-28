روسيا تعتزم عرض نموذج القاطرة الفضائية «زيوس» فى الإمارات

تعتزم روسيا عرض نموذج للقاطرة النووية الفضائية "زيوس"، التي تخطط مؤسسة "روس كوسموس" لاستخدامها في الرحلات الفضائية البعيدة.

وبحسب ما أوردته وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن الوثائق الرسمية المنشورة في الموقع الرسمي للمشتريات الحكومية، فإن هذا النموذج سيعرض في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية المقرر عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة، أيام 25-29 أكتوبر المقبل.

وكان نموذج القاطرة الفضائية "زيوس" قد عرض لأول مرة في معرض منتدى "الجيش-2021". وأما وحدة النقل والطاقة التي تعتبر أساس القاطرة الفضائية "زيوس" فكانت قد عرضت في عامي 2019 و2020 في منتدى "الجيش أيضًا".

ووفقًا للوثائق التي قدمتها مؤسسة "روس كوسموس" للمشتريات الحكومية سيكون طول النموذج الذي سيعرض في دولة الإمارات العربية 81 سنتيمترًا.

وتجدر الإشارة، إلى أن القاطرة الفضائية النووية مخصصة للرحلات الفضائية إلى القمر وكواكب المنظومة الشمسية الأخرى، ومنحت اسم "زيوس" (هو الإله الأعلى ووالد أبولو وأرتميس في الأساطير اليونانية).

وكان فلاديمير كوشلاكوف مدير عام مركز "كلديش" للبحوث العلمية، بصفته فرعًا في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، قد صرح قبل يومين على هامش منتدى "الجيش – 2021" العسكري التقني، بأن المركز يخطط لاختبار مولد قطرات الماء الذي يدخل في قوام قاطرة "زيوس" النووية على متن المحطة الفضائية الدولية أعوام 2024 – 2025.

وأوضح المدير العام أن أخصائيي المركز قد أعدوا وثائق تقنية خاصة بإجراء التجربة على متن المحطة الفضائية الدولية، كما باشروا بإنتاج مجسمات وأجهزة علمية لإجراء التجربة في مختبر "ناؤوكا" الروسي متعدد المهام.

وقال كوشلاكوف، إن التجربة لا تستغرق وقتًا طويلًا وتنتهي بمجرد أن تبدأ المنظومة بتوليد القطرات حيث ستتضح فاعليتها وإمكانية تشغيلها في الأجهزة الفضائية كبيرة الحجم.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في ديسمبر الماضي بأن مؤسسة "روس كوسموس" عقدت مع مكتب "أرسينال" للتصاميم اتفاقية إعداد المشروع التصميمي لقاطرة "نوكلون" النووية التي ستستخدم في الرحلات الفضائية بعيدة المدى. وتقدر قيمة الاتفاقية بـ 4.17 مليار روبل ويتوقع أن ينجز المشروع في 28 يوليو عام 2024.

أما مدير عام "روس كوسموس" دميتري روغوزين فأعلن نهاية ديسمبر الماضي أن القاطرة النووية الفضائية سيطلق عليها "زيوس".