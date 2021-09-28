تسجيل المغتربين اللبنانيين للاقتراع في الانتخابات الشهر المقبل

قرر وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، بدء تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة من أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر 2021.

ودعا وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب - في بيان اليوم الثلاثاء- اللبنانيين المقيمين بالخارج للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك أو الموقع الرسمي لوزارة الخارجية أو الحضور شخصيًا إلى البعثة الدبلوماسية الأقرب أو بموجب كتاب موقع ومثبت وفقًا للأصول.

وأضاف وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب: أن ذلك يتم بشرط أن يبرز المغترب اللبناني بطاقة هوية لبنانية أو إخراج قيد لبناني أو جواز سفر لبناني، بالإضافة إلى بطاقة إقامة في البلد الأجنبي أو هوية أجنبية أو جواز سفر أجنبي أو جواز سفر لبناني مختوم بتأشيرة هجرة أو بإجازة عمل أو رخصة قيادة أجنبية.

وطالب وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، كل البعثات الدبلوماسية اللبنانية المعنية بتكثيف الجهود لحث المغتربين على التسجيل.

كان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد أعلن إمكانية تقديم الانتخابات النيابية بعد تعديل تشريعي لتكون في مارس القادم بدلًا من موعدها القانوني في مايو لتزامن الموعد الرسمي مع شهر رمضان المبارك.

الجدير بالذكر، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أنه مع اقتراع المغتربين مع تعديل القانون إذا أمكن، مشيرا إلى أن هناك أكثرية نيابية في البرلمان ضد إلغاء حق انتخاب المغترب.

وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أنه لم يتخذ بعد قراره بالترشح للانتخابات من عدمه، مؤكدا أنه سيعلن عن هذا القرار قبل إقفال باب الترشح.

وشدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على أنه يسعى لكسب ثقة المواطنين باعتبار أن هذا الأمر هام جدا، وذلك بعدما حصّل على الثقة من مجلس النواب الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن جميع الوزراء في هذه الحكومة يعملون لإنقاذ لبنان وإخراجه من هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها.