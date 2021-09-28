الحكومة تمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كوورنا إلى مقار العمل

عممت الحكومة تعليماتها لجميع الوزارات بتكليف كل وزير بإصدار قرار تنظيمى بعدم السماح بدخول العاملين للمقار الحكومية بحد أقصى بعد شهرين من الآن، إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ووفقًا لمنشور صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء حصلت عليه "الدستور"، فإن مجلس الوزراء قرر بجلسته المنعقدة الأسبوع الماضي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بأن يتولى جميع الوزراء استصدار قرار تنظيمى بشأن ضوابط حضور موظفى الدولة إلى مقار العمل تزامنًا مع خطة الدولة للتوسع فى تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد.

وشملت التعليمات التأكيد على حظر دخول أى موظف عام إلى مقار العمل بعد التاريخ الذى يتولى كل وزير تحديده من غير الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد إلا بعد تقديم تحليل PCR، كل ثلاثة أيام، للتأكد من أن الموظف غير حامل للفيروس.

ومن ناحية أخرى، شددت الحكومة على تنفيذ خطة تطعيم العاملين فى قطاع التعليم قبل الجامعى من دواووين المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الحكومية والخاصة، استعدادًا لبدء العام الدراسى الجديد 2021-2022، حيث شملت التعليمات عدم السماح بدخول العاملين لأماكن العمل دون تقديم إفادة تثبت تلقيهم اللقاح، مع السماح بدخول العاملين لأماكن العمل لمن لديهم موانع صحية تحول دون تلقى اللقاح وذلك فى ضوء تقرير طبى من التأمين الصحى يفيد ذلك، والتأكيد على عدم السماح لمخالفى التعليمات بتوقيع الحضور والانصراف.



يشار إلى أن عدد الذين سجلوا للحصول على اللقاح 16 مليون مواطن، بينهم 3.2 مليون سجلوا الشهر الجاري، منهم 2.5 مليون مواطن سجلوا للحصول على اللقاح وحصلوا على رسائل بمواعيد للحصول على اللقاح ولم يذهبوا، بينما تم تطعيم نحو 13 مليون مواطن حتى نهاية الشهر الماضى، ومن المستهدف تطعيم 40 مليون مواطن ضد فيروس كورونا حتى نهاية العام الجاري.