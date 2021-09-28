بلغاريا: سيطرة سلالة دلتا المتحورة على 100% من إصابات البلاد

أكدت بلغاريا، سيطرة سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا على حالات الإصابة في البلاد بنسبة 100%.

وأوضح المركز الوطني للأمراض المعدية والطفيلية - وفقًا لوكالة أنباء (صوفيا) البلغارية اليوم الثلاثاء: أن الجهات الصحية عثرت على هذه السلالة من بين 457 عينة سريرية.

وكانت السلطات الصحية في بلغاريا قد أعلنت اليوم ارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 495 ألفًا و397 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 20 ألفًا و638 حالة.

ويوجد في مستشفيات بلغاريا - حاليًا - 5048 مريضًا بكورونا من بينهم 432 في حالة حرجة، بينما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 432 ألفًا و315 حالة بعد شفاء 2268 مريضًا في آخر 24 ساعة، ووصل عدد الحالات النشطة بالفيروس في البلاد إلى 42 ألفًا و444 شخصًا.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.