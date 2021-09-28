للمرة العاشرة.. تجديد «مياه الإسكندرية» لشهادة ISO 9001 لقطاعات الشركة

أعلن المهندس أحمد جابر شحاتة رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، تجديد شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001 لـ 8 قطاعات و 6 إدارات عامة بالشركة للمرة العاشرة تواليا.

وأكد أحمد شحاتة التزام الشركة على دعم واستمرارية منظومة تطوير الأداء ومواكبة جميع آليات التحسين المتاحة فى مجال إدارة الجودة، يأتى ذلك فى إطار سعى الشركة لزيادة فاعلية وكفاءة جميع العمليات، وهو ما ينعكس بدوره على الإرتقاء بمنظومة الأداء المؤسسى ككل، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

جاء ذلك خلال المراجعة الخارجية للجهة المانحة لشهادات الأيزو شركة SGS Limited Egypt فى الفترة من 12-23 سبتمبر 2021، وأوصت الجهة المانحة بتجديد الشهادات بنهاية المراجعة، حيث لم يتم رصد أى حالات عدم مطابقة عظمى أو صغرى.

من ناحيته، توجه ممثل الجهة المانحة بالشكر والثناء والتقدير للشركة عن ما تم رصده من تحسين وتطوير ملموس فى تطبيق نظام الجودة وكذلك فى أداء العمليات والأنشطة بالشركة وماتم الوصول إليه من معدلات تطبيق وإنجاز للخطط والمهام.

وتعد شركة مياه الشرب بالإسكندرية هى الرائدة فى مجال تنقية وتوزيع وإمداد المواطنين بمياه الشرب النقية بالإسكندرية حيث تهدف إلى كسب ثقة عملائها من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة للوصول الى أعلى مستويات الأداء عالميا ، كما تهدف الى تقليل الفاقد بإستخدام أحدث التقنيات من صيانة، وإحلال وتجديد ، ترشيد المياه . تضع الشركة نصب أعينها دائما على ضرورة كسب ثقة عملائها والحرص على الارتقاء بالخدمات التى تقدمها لهم والانطلاق دائما نحو الأفضل والشعور بعظم وأهمية المسئولية الملقاه على عاتقها للحفاظ على هذه الثقة.