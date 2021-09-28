حبس متهم بسرقة شركة فى دار السلام

قررت النيابة العامة بدار السلام، حبس متهم بسرقة شركة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بالتحري حول نشاطه الإجرامي.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف غموض واقعة سرقة شركة بأسلوب كسر الباب بمنطقة دار السلام بعد إتلاف الكاميرات.

تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا من مسئول إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم بإكتشافه كسر باب الشركة عمله وسرقة (جهاز كمبيوتر "لاب توب"- جهاز راوتـر - أوراق خاص بالشركة) مـن داخلها وكإتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بالشركة .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين ، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام أجنة حديدية كانت بحوزته، وأضاف بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وسابقة تـردده على مقر الشركة إختمرت فى ذهنه فكرة سرقة الشركة وفى سبيل ذلك أعد أجنة حديدية وتوجه للشركة عقب انصراف العاملين بها وقام بكسر الباب والاستيلاء على المسروقات ، ولاذ بالفرار ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليهـا وكـذا الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بمسكنه ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.