رئيس مدينة ملوي يوجه بتكثيف حملات رفع الإشغالات لتحقيق الانضباط

عقد اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، اجتماعا لوضع خطة لتيسير وتسهيل الأعمال دخل نطاق المركز والمدينة لراحة وخدمة المواطنين من خلال اكتمال كافة الخدمات والمرافق ومتابعة النظافة العامة ورفع كافة الإشغالات من الشوارع ومنع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري ونهر النيل والقضاء على الإشغالات وتطبيق سيادة القانون في شتى المجالات.

وأكد "رئيس المدينة"، على ضرورة تفعيل الحملات الموسعة بصفة دائمة لرفع جميع الإشغالات وفتح الطريق العام أمام المارة والحركة المرورية وتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محاضر غرامات للمخالفين.

أجتماع رئيس مدينة ملوي

وأوضح" السايس" أنه سيتم تكليف لجنة للمرور على كافة المناطق بقرى المركز والمدينة لمتابعة مدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات الممنوحة للمحلات والتراخيص والإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين وتشوه المنظر الجمالي والحضاري، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية وخاصة في المواقع الحكومية ووسائل النقل المختلفة والتأكد من التزام الركاب بارتداء الكمامات الواقية حفاظا على سلامة المواطنين وخفض معدلات الإصابة بكورونا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين قائلا «مصلحة المواطن وتحقيق كافة مطالبه وحل المشكلات هي هدفنا الأول طبقا للقانون والإمكانيات المتاحة».

أجتماع رئيس مدينة ملوي

وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق القرارات التي اقرتها الدولة بشأن مواعيد غلق المحال العامة بشكل جاد حيث سيكون هناك من متابعة ميدانية للتأكد من تنفيذ تلك التعليمات كما سيتم التعامل مع أي شكاوى في هذا الشأن بمنتهى الجدية.

ووجه "السايس" خلال الاجتماع بالتواصل الدائم مع المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم مع مواصلة حملات المرافق ورفع الإشغالات على الطرق والشوارع والميادين العامة والتي تؤثر على حركة المرور لمنع الاختناقات المرورية وعدم التهاون أو التقاعس في إزالة مباني مخالفة أو التعديات دون استثناء والعمل على منع مزيد من البناء عشوائيًا بدون ترخيص أو بناء مخالف للاشتراطات البنائية طبقًا للقانون.