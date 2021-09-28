بولندا تقدم 700 ألف جرعة من لقاح كورونا لمواجهة الوباء لليمن

التقى وكيل وزارة الخارجية اليمني منصور بجاش، اليوم الثلاثاء، في وارسو نائب وزير الخارجية البولندي بافل يابونسكي؛ لمناقشة تطورات الوضع السياسي والأمني والعسكري في اليمن وسبل الوصول لتسوية تنهي الحرب.

الوضع الإنساني المتدهور في اليمن

كما جرى بحث الوضع الإنساني المتدهور في اليمن والانتهاكات الحوثية المتكررة واستمرار العدوان الحوثي على محافظة مأرب واستهداف المناطق السكنية، وأخرها منزل محافظ مأرب، ومخيمات النازحين بالصواريخ الباليستية، وجريمة تدمير ميناء المخاء التجاري ومجزرة إعدام تسعة مواطنين أبرياء في ١٨ من الشهر الجاري، والتداعيات الإنسانية لتلك الأفعال.

وخلال اللقاء حمل وكيل وزارة الخارجية اليمني الحوثي مسؤولية عرقلة عملية السلام واحباط الجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام واستعادة الامن والاستقرار، مؤكدا التزام الحكومة بالوصول لتسوية سياسية وسعيها لتحقيق سلام شامل ومستدام وفقا للمرجعيات الثلاث.

وتطرق للدور الإيراني التخريبي في اليمن واطالة أمد الحرب من خلال دعم مليشيات الحوثي ماليا وعسكريا، داعيا إلى الضغط على النظام الإيراني للكف عن التدخل في الشؤون الداخلية وزعزعة الامن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

ولفت بجاش إلى التهديد الذي تشكله مليشيا الحوثي للملاحة البحرية في البحر الأحمر من خلال نشر الألغام واستهداف السفن بالقوارب المسيرة وتعامل المليشيا غير المسؤول مع قضية خزان النفط صافر والذي يعتبر أكبر تهديد إنساني وبيئي واقتصادي لليمن والدول المشاطئة للبحر الأحمر.

بولندا تؤكد مساندتها لوحدة وأمن واستقرار صنعاء

من جانبه أكد نائب وزير الخارجية البولندي مساندة بلاده لوحدة وأمن واستقرار اليمن ودعمها تنمويا الى جانب الدعم الانساني الذي تقدمه .. فضلا عن تقديم 700 الف جرعة خاص بلقاح كورونا لمواجهة الجائحة في اليمن.

وفي سياق متصل، اطلع وفد أممي برئاسة ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بعدن (الاوتشا) رمزي ظافر اليوم على الاوضاع الانسانية وخطة الاحتياجات للمرحلة القادمة في اليمن.

وزار الوفد المناطق المتضرره في مديرية صالة التي تعرضت للدمار جراء الحرب، وقلعة القاهرة التاريخية والمناطق الاثرية ومخيم النازحين في مدرسة على ابن ابي طالب للاطلاع عن قرب على احوال النازحين و احتياجاتهم الأساسية ومعاناتهم الناتجة عن استمرار الحرب.

وأوضح مدير مكتب "الاوتشا" في مدينة التربة عبدالملك الربادي أن هناك تدخلات للمنظمة في مجال المياه والصحه والتعليم والنازحين، داعياً الجهات المعنية الى مشاركة الدرسات المعده من قبلهم للاحتياجات مع ممثل المنظمة.

ورافق الوفد مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي نبيل جامل ومدراء مكاتب الصحة والمياه والوحده التنفيذية للنازحين.