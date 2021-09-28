الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مناقصة محلية لشركات المقاولات لتنفيذ شبكات الري في بدر الجديدة

تلقى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، مناقصة محلية لشركات المقاولات المتخصصة بشأن تنفيذ أعمال شبكات الري وصيانة المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات بالحي الأول والمنطقة الصناعية غرب الرويبكي والجزيرة الوسطي للطرق الغربي المؤدي إلى طريق الإسماعيلية بمدينة بدر الجديدة.

وأوضح الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس محمد سامي سعد، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الجهاز، نظير سداد (299 جنيها)، ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني، وآخر للمالي باسم رئيس الجهاز، في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

وأضاف الاتحاد المصري للمقاولين أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي وقدر ألف جنيه، ويزاد بنسبة (5%) من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي.

وأكد أن جلسة الاستفسارات للعملية ستعقد بمقر الجهاز يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر المقبل، بينما ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية للمناقصة يوم الأحد الموافق 30 أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن فئة التصنيف المناسبة للمناقصة هى الفئة الثالثة من أعمال المقاولات المتخصصة فى تنفيذ أعمال شبكات الري وصيانة المسطحات الخضراء أو "الفئة الخامسة" أشغال عامة ومحطات الري، لافتا إلى أنه سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق.

مقاولي التشييد يخاطب شركات المقاولات بدراسة تنفيذ شبكات الرى ببدر الجديدة علا العلاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

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