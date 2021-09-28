دراسة: نصف الأطفال يعانون من ارتفاع الرصاص في الدم

نعلم جميعا مخاطر الرصاص علي الصحة التي قد تمتد لوقت طويل، ووجدت دراسة حديثة أن نصف الأطفال الصغار في الولايات المتحدة لديهم مستويات عالية من الرصاص في الدم، ووفقًا لنتائج هذه الدراسة التي نشرت أمس الإثنين في JAMA Pediatrics فإنه أكثر من نصف الأطفال الصغار في الولايات المتحدة لديهم مستويات من الرصاص في الدم.

وتضمن البحث نتائج معملية من اختبار الرصاص على أكثر من 1.1 مليون طفل، تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات أو أقل بين أكتوبر 2018 وفبراير 2020، وأظهرت النتائج أنه أكثر من 50٪ من الأطفال الذين خضعوا للاختبار، كان لديهم الرصاص في الدم، مع الأخذ في الاعتبار أن معظمهم كان لديهم مستويات منخفضة نسبيًا، وفقا لموقع insider.

الآثار الجانبية للتعرض للرصاص

تبين أن التعرض للرصاص في مرحلة الطفولة يضر بالدماغ والجهاز العصبي، و يمكن أن يكون للمستويات الكبيرة من التعرض للرصاص آثار طويلة الأمد تؤثر على جسم الشخص الذي تعرض لها مدى الحياة، وتؤثر على قدرة الأطفال على التعلم، والاستماع، والتحدث، والانتباه في المدرسة.

كيف يتعرض الأطفال للرصاص؟

يتعرض الأطفال الصغار للرصاص إذا وضعوا ألعابهم أو أصابعهم الملوثة في أفواههم، وتشمل المصادر الشائعة للرصاص في المنزل طلاء الرصاص على الجدران وأنابيب الرصاص.

ويعد حوالي 2٪ من الأطفال الذين تم اختبارهم، لديهم مستويات عالية من الرصاص بشكل مثير للقلق.

وكان لدى معظم الأطفال الذين تم اختبارهم كميات قليلة جدًا من الرصاص في الدم ولكن حوالي 2٪ كان لديهم مستوى يعتبر مرتفعًا.

الأطفال الذين يعيشون في مساكن قديمة أكثر عرضة لتسمم الرصاص

كان الأطفال الذين يعيشون في مساكن يعود تاريخ إنشائها إلي ما قبل الخمسينيات من القرن الماضي أكثر عرضة لوجود الرصاص في دمائهم، كما أنهم كانوا الأكثر عرضة لارتفاع مستويات الرصاص في الدم، بالإضافة لأن الأطفال الذين يندرجون في الشريحة الاجتماعية والاقتصادية الأدني أكثر تعرضا للخطر أيضا.