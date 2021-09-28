حجز صاحب منزل وعامل فى اتهامهما بالتنقيب عن الآثار بمنشأة ناصر

أمرت جهات التحقيق في منشأة ناصر الجزئية، حجز صاحب منزل وعامل في اتهامهما بالتنقيب عن الآثار بمنطقة منشأة ناصر، كما أمرت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط صاحب منزل وعامل أثناء تنقيبهما عن الآثار فى منشأة ناصر.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار كائن بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط كلٍ من (مالك العقار محل البلاغ - عامل) حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه، وتبين أنه خال من السكان، وعثر بداخله على حفرة قطرها (3 أمتار بعمق 20 مترا - أدوات الحفر والتنقيب).

وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بالعقار محل الضبط بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر

واشتمل القانون رقم 117 لسنة 1983 والمُعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، على عقوبات رادعة لمواجهة عمليات التنقيب عن الآثار، تصل للسجن والغرامة، حيث نصت المادة 42 من القانون السالف ذكره، بشأن عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر على أنه يُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر من الآثار المُسجلة والمملوكة للدولة أو المُعدة للتسجيل وذلك بقصد التهريب.

كما نصّت على أن تكون العقوبة السجن المشدد، لكل من قام بأعمال الحفر «التنقيب» خلسة، أو أخفى الأثر أو جزءًا من الأثر بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة، لصالح المجلس الأعلى للآثار.