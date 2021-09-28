الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

في ذكري رحيله الرئيس عبدالناصر..

«من الإهمال للتطوير».. كيف أسهمت الدولة فى إحياء مصانع ناصر؟

مصانع ناصر
مصانع ناصر

ترصد الدستور في تقريرها بالتزامن مع ذكرى رحيل الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر أبرز الشركات التي أسسها الزعيم الراحل، وتتبع وزارة قطاع الأعمال العام ويتم تطويرها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

النصر للسيارات 

تأسست شركة النصر للسيارات بهدف إنتاج السيارة الحكومية وقد تعرضت للإهمال والخسائر والتصفية، وعملت الدولة مؤخرًا على وضع خطة لإحيائها عبر وزارة قطاع الأعمال وتشهد حاليًا تصنيع أول سيارة كهربائية حكومية بالتعاون مع الصين ومن المقرر طرحها في السوق خلال العام المقبل.

شركة كيما أسوان

تأسست في صعيد مصر بهدف خلق تنمية صناعية في الصعيد لتوفير السماد، وأنشأت الدولة مؤخرًا مصنعًا جديدًا بها وجار الاستعداد لافتتاحه رسميًا، بالإضافة إلى تطوير المصنع القديم.

ركتا للأوراق 

أقدم شركة لتصنيع الورق في مصر تعرضت للخسائر والإهمال وقامت الدولة مؤخرًا عبر وزارة قطاع الأعمال بوضع خطة لتطويرها لعودتها لمكانتها السابقة في تصنيع الورق.

الشركة القابضة للأدوية 

تم إنشاؤها بهدف توفير الاحتياجات الدوائية وتعرضت عدد من المصانع التابعة لها للإهمال ومؤخرًا وضعت الدولة خطة لتطوير شركات الأدوية ورصدت 1.7 مليار جنيه.

غزل المحلة 

تعد أكبر قلعة لصناعة الغزل والنسيج تعرضت للخسائر وكانت مهددة بالتصفية وضعت الدولة خطة عملاقة لها بتكلفة تتجاوز 7 مليارات جنيه لتستعيد عرشها الذهبي ويتم حاليًا إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج بها بخلاف طرح شركة كرم القدم بها في البورصة.

سماد طلخا

كانت أكبر الشركات الأسمدة وتخدم منطقة الدلتا وتعرضت للخسائر والإهمال وكانت عرضة للتصفية حتي وضعت الدولة مؤخرًا لها خطة للتطوير لكي تعود لمكانتها الكبري في صناعة الأسمدة .

الدلتا للصلب

تعد شركة الدلتا لصلب أقدم شركات تصنيع للحديد والصلب في مصر تعرضت للخسائر والإهمال وتم وضع خطة تطوير بها لزيادة الطاقة الإنتاجية بها من 50 ألف طن إلى 500 ألف طن من البيلت.

مصر تعاون وزارة السوق سيارة كهرباء الحديد والصلب الدستور الشركات ذكرى مكان تطوير طرح كرم جمال عرض الدواء

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وائل لطفي

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