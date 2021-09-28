الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأوقاف: عدم السماح بدخول العاملين للهيئات إلا بعد الحصول على لقاح كورونا

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارًا بعدم السماح بدخول العاملين اعتبارًا من 30/ 11/ 2021م لمقار عملهم بالديوان العام والمديريات الإقليمية والإدارات التابعة لها وديوان عام هيئة الأوقاف المصرية ومناطقها الإقليمية والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف وديوان عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وفروعه وجميع الجهات والإدارات التابعة للأوقاف إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وتقديم الشهادة المثبتة لذلك عند الدخول، أو تقديم تحليل (PCR) كل 3 أيام.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على اتباع الإجراءات الوقائية فيما يتعلق بفيروس كورونا.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف، عن أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة، هو "إعمال العقل في فهم النص.. الإمام أبوحنيفة ومدرسته الفقهية أنموذجًا"، مطالبة الأئمة بالالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا تزيد مدة الخطبتين الأولى والثانية عن عشر دقائق، مراعاة للظروف الراهنة.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الأوقاف المصرية الحصول على اللقاح فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

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