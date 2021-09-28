أسماء مصطفي عن صراعها مع السرطان: «ربنا كتبلي عمر جديد»

قالت المذيعة أسماء مصطفي في منشور جديد عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حول صراعها مع السرطان: “الحمد لله رب العالمين كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. أتاخرت عليكم بس عارفة إنكم بتعذرونى”.

وأضافت: "عايزة أقولكم إنى فعلا زى ما بنقول ربنا كتبلى عمر جديد وقدر ولطف تفاصيل صعبة لكن أكيد الدعوات الصادقة لوجه الله هى الى نجتنى .. أنا لسه عندى مشوار مع العلاج والحمد لله مقدرتش اتخلص من الورم اللعين كليا ولسه هكمل علاج لكن ربنا نجانى الحمد لله وربنا يسامحنى على كل يوم كنت بصحتى ومصحتش احمد ربنا عليه".

واختتمت: "أيها الأصحاء أشكروا الله وادعوا لجميع المرضى بشكركم من قلبى على دعواتكم ربنا يحفظك".

وكانت الإعلامية أسماء مصطفى قد أعلنت، في وقت سابق، عن إصابتها بـ«المرض اللعين»، مشيرةً إلى أنَّه تسبب في ابتعادها عن الناس منذ أشهر، وأن هذا الغياب سيطول بسبب رحلة العلاج.

وقالت أسماء عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»: «أنا باعتذر طول الفترة اللي فاتت عن الاختفاء، وعدم الرد غصب عني، الحقيقة إني بقالي كام شهر مش عارفة أرد أو اكتب أقول أيه لمعظم الناس، وده كان علشان أمي وعيلتي لحد ما يستوعبوا القصة، وبعد ما عرفت ورضيت، خلاص مش فارق معايا خلاص».

وأضافت: «أنا حالي حال ناس غيري كتير بيمروا بمعركة مع المرض اللعين، الاسم صعب معلش، وأنا منهم باحاول وباكافح، وربنا كريم، صحيح المشوار لسه طويل، والشفا بإيدين ربنا وحده، وما علينا غير إننا ناخد بالأسباب ونرضى بقضاء الله، ونسأله اللطف فيه، مش عايزه حد يزعل، أنا بس محتاجة الدعاء لأني مؤمنة، لأنه بيغير القدر، أنا قطعت مسافة كويسة في رحلة العلاج الحمد لله، ولسه في خطوات تانية ربنا يسهل، في انتظار تحديد ميعاد العملية، علشان كدا عدم ظهورى هيطول، رجاء تاني محدش يتضايق، فضلاً الدعاء».